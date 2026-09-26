കർണാടകയിലും വോട്ടർപട്ടിക തിരുത്തലിൽ ദുരൂഹത; ഒഴിവാക്കിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 6,000 പേരുടെ അന്തരം

കർണാടകയിലും വോട്ടർപട്ടിക തിരുത്തലിൽ ദുരൂഹത; ഒഴിവാക്കിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 6,000 പേരുടെ അന്തരംtext_fields
ബെംഗളൂരു: വോട്ടർപട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനരവലോകനവുമായി (എസ്.ഐ.ആർ) ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ കത്തിനിൽക്കെ, കർണാടകയിലും വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കിയ കണക്കുകളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കിൽ 6,000-ത്തോളം പേരുടെ വലിയ അന്തരമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പുറത്തുവിട്ട രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റിപ്പോർട്ടുകളിലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്.
ആഗസ്റ്റ് 24-ന് പുറത്തിറക്കിയ എസ്.ഐ.ആർ കരട് വോട്ടർപട്ടിക പ്രകാരം, ജൂൺ 16 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 23 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ ഒഴിവാക്കാനായി (ഫോം-7) 67,307 അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, സെപ്റ്റംബർ 25-ന് കർണാടക ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറുടെ ഓഫീസ് പുറത്തുവിട്ട പുതിയ രേഖകളിൽ 61,130 ഫോം-7 അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. 6,177 അപേക്ഷകളുടെ കുറവാണ് ഈ കണക്കുകളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ഒഴിവാക്കാനുള്ള അപേക്ഷകൾ തള്ളിക്കളയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നിരിക്കെ, ഈ പൊരുത്തക്കേട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സി.ഇ.ഒ ഓഫീസും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സെർവറും തമ്മിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ പിഴവ് കണ്ടെത്താനാകൂ എന്നാണ് വിവരം. വിഷയത്തിൽ കർണാടക സി.ഇ.ഒ വി. അൻപുകുമാർ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജൂൺ 6 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 24 വരെ ആകെ 19.48 ലക്ഷം അപേക്ഷകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 7.70 ലക്ഷം പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കാനുള്ള ഫോം-6 ഉം, തിരുത്തലുകൾക്കായുള്ള 11.11 ലക്ഷം ഫോം-8 ഉം ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ഫോം-7, ഫോം-8 അപേക്ഷകളുടെ വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള (മരണം, താമസം മാറൽ, ഇരട്ട വോട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ) കണക്കുകൾ നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗത്തിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബീദർ (5,154), ശിവമോഗ (3,181), തുമകൂരു (3,171), ബെംഗളൂരു അർബൻ (2,318) മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്.
അതേസമയം, വോട്ടർപട്ടിക പുനരവലോകനത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുള്ളിൽ മറ്റ് രണ്ട് കമ്മീഷണർമാരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുകയാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് തികച്ചും ന്യായമാണെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിൽ പൗരകർമിക ദിനാഘോഷത്തിൽ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും പരിഹരിച്ച ശേഷമുള്ള അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഒക്ടോബർ 27-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരിക്കെയാണ് കർണാടകയിലും വോട്ടർ ഒഴിവാക്കൽ കണക്കുകളിൽ വൻ ദുരൂഹത പുറത്തുവന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register