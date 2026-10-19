പഞ്ചസാര മില്ലുകൾക്കും കർഷകർക്കും തിരിച്ചടി; എഥനോൾ നയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി കർണാടക

പഞ്ചസാര മില്ലുകൾക്കും കർഷകർക്കും തിരിച്ചടി; എഥനോൾ നയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി കർണാടകtext_fields
മംഗളൂരു: കരിമ്പിൽ നിന്ന് എഥനോൾ ഉൽപാദനം വിലക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ എതിർപ്പുമായി കർണാടക സർക്കാർ രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ കരിമ്പ് -പഞ്ചസാര ഉൽപാദന സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക. ഇവിടെ ഏകദേശം 7.49 ലക്ഷം ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് കരിമ്പ് കൃഷിയിലൂടെ 5.73 കോടി ടണ്ണിലധികം കരിമ്പ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു.
ഇ-20 പെട്രോളിനായുള്ള എഥനോൾ നിർമാണത്തിനായി കരിമ്പിൻ നീരും സിറപ്പും കരിമ്പിൽനിന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഉപോൽപന്നമായ ബി-ഹെവി മൊളാസസും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലക്കിയത്. ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കർണാടകക്ക് പ്രതിവർഷം 225 കോടി ലിറ്റർ കരിമ്പ് അധിഷ്ഠിത എഥനോൾ ഉൽപാദന ശേഷിയുണ്ട്. ഈ ഫീഡ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് പഞ്ചസാര മില്ലുകളുടെ വരുമാനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും കർഷകർക്ക് സമയബന്ധിതമായി പണം നൽകാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും മില്ലുകളുടെ സ്ഥാപിത ശേഷിക്ക് ആനുപാതികമായി കരിമ്പ് അധിഷ്ഠിത എഥനോൾ ഉൽപാദനത്തിന് ന്യായമായ വിഹിതം അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കരിമ്പിന് നൽകേണ്ട എഫ്.ആർ.പിയിൽ വാർഷിക വർധനവുണ്ടായിട്ടും 2022 -23 മുതൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന കരിമ്പ് നീര്, ബി -ഹെവി മൊളാസസ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിർമിച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് എഥനോൾ വില പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളുടെ 1100 കോടി ലിറ്റർ എഥനോളിനായുള്ള പുതിയ ടെൻഡറിലാണ് കരിമ്പിൻ നീര്, പഞ്ചസാര സിറപ്പ്, ബി-ഹെവി മൊളാസസ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള എഥനോൾ സംഭരണം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയത്.
പകരം ചോളം, കേടുവന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, ഫുഡ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുള്ള മിച്ചമുള്ള അരി, കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡിലുള്ള സി-ഹെവി മൊളാസസ് എന്നിവയിൽനിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന എഥനോൾ മാത്രമേ ഈ ടെൻഡറിൽ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register