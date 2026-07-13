പെൺമക്കളുടെ നിയമനത്തിന് അനധികൃതമായി ഇടപെട്ടു; കർണാടകയിൽ പി.എസ്‌.സി ചെയർമാന് സസ്പെൻഷൻ

പെൺമക്കളുടെ നിയമനത്തിന് അനധികൃതമായി ഇടപെട്ടു; കർണാടകയിൽ പി.എസ്.സി ചെയർമാന് സസ്പെൻഷൻtext_fields
ബംഗളൂരു: രണ്ട് പെൺമക്കളെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫിസർമാരായി നിയമിക്കാൻ അനധികൃതമായി സഹായിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് കർണാടക ഗവർണർ താവർചന്ദ് ഗെലോട്ട് കെ.പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ ശിവശങ്കരപ്പ എസ്. സാഹുക്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഭരണഘടനയുടെ 317(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വിഷയം റഫർ ചെയ്യണമെന്ന് ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്തു.
നീതിയുക്തവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ സസ്പെൻഷൻ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഗവർണർ, ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ കമ്മീഷനിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗം കർണാടക പബ്ലിക് സർവിസ് കമ്മീഷൻ (കെ.പി.എസ്.സി) ചെയർമാന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.
തന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫിസർമാരായി നിയമിക്കാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി സൗകര്യമൊരുക്കിയതിന് സാഹുക്കറിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതികൾ ലഭിച്ചതായി ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിച്ചു.
കെ.പി.എസ്.സി നിയമന പ്രക്രിയയിൽ തന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആശ്രിതർ പങ്കെടുത്ത സമയത്ത് സാഹുക്കർ സ്വയം പിന്മാറുകയോ താൽപര്യ വൈരുദ്ധ്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൾ കുടുംബത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം 40,000 രൂപയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വരുമാന, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയെന്നും പിതാവ് കെ.പി.എസ്.സി ചെയർമാനായിരുന്നിട്ടും വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് ഒ.ബി.സി സംവരണവും ക്രീമി ലെയർ ഇളവും അവകാശപ്പെട്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
ഉത്തരവ് പ്രകാരം, 2002 മാർച്ച് 30 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ്, കർണാടകയിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്വാട്ടയിൽ പബ്ലിക് സർവിസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാന്റെ കുട്ടികൾ സംവരണം അവകാശപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നു.
അനാവശ്യ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി സാഹുക്കറും മകളും ഈ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുവെന്നും കുറ്റപത്രം ആരോപിച്ചു.
ചെയർമാൻ സമർപ്പിച്ച വരുമാന, സ്വത്ത് റിട്ടേണുകളും മറ്റ് രേഖകളും മോശം പെരുമാറ്റത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ടെന്നും ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 317(1) പ്രകാരം നടപടി ആവശ്യമാണെന്നും ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിച്ചു.
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