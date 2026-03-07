കർണാടകക്ക് 4.48 ലക്ഷം കോടിയുടെ ബജറ്റ്; മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പതിനേഴാം ബജറ്റ്

കർണാടകക്ക് 4.48 ലക്ഷം കോടിയുടെ ബജറ്റ്; മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പതിനേഴാം ബജറ്റ്text_fields
ബംഗളൂരു: തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും റവന്യൂ കമ്മി നേരിടുമ്പോഴും കർണാടക 2026–27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് 4.48 ലക്ഷം കോടി രൂപ വിഹിതം നിർദേശിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പതിനേഴാമത് സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് നികുതി വരുമാനം 2,20,000 കോടി രൂപ, നികുതിയിതര വരുമാനം 16,000 കോടി രൂപ, കേന്ദ്ര സർക്കാറിൽ നിന്നുള്ള 79,050 കോടി രൂപ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം റവന്യൂ വരുമാനം 3,15,050 കോടി രൂപയായി ബജറ്റിൽ കണക്കാക്കുന്നു. 1,32,000 കോടി രൂപയുടെ മൊത്ത വായ്പകളും 190 കോടി രൂപയുടെ കടം ഇതര മൂലധന വരുമാനവും ഉൾപ്പെടെ, 2026–27 ലെ ആകെ വരുമാനം 4,47,240 കോടി എന്നാണ് കണക്ക്.
3,38,007 കോടി രൂപയുടെ റവന്യൂ ചെലവും 74,682 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന ചെലവും 35,316 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തിരിച്ചടവുകളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ ചെലവ് 4,48,004 കോടിയായി കണക്കാക്കി. 22,957 കോടി രൂപയുടെ റവന്യൂ കമ്മിയും 97,449 കോടി രൂപയുടെ ധനക്കമ്മിയും സർക്കാർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൊത്തം സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ (ജി.എസ്.ഡി.പി) 2.95 ശതമാനമാണ്. വർഷാവസാനത്തോടെ മൊത്തം ബാധ്യതകൾ 8,24,389 കോടിയായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് ജി.എസ്.ഡി.പിയുടെ 24.94 ശതമാനമാണ്.
ജി.എസ്.ടിയും വരുമാന പ്രവണതകളും
കർണാടകയുടെ സ്വന്തം നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 43 ശതമാനം ജി.എസ്.ടിയിൽ നിന്നാണ്. ഇത് ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന സ്രോതസ്സാക്കി മാറ്റുന്നു. ജി.എസ്.ടി പിരിവിൽ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ശരാശരി പ്രതിമാസ ജി.എസ്.ടി വളർച്ച ഏകദേശം 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാല് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഇത് ഈ വർഷം 10,000 കോടിയുടെയും അടുത്ത വർഷം 15,000 കോടിയുടെയും വരുമാന നഷ്ടത്തിന് കാരണമായി.
നിയമനങ്ങൾ
വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 56,432 തസ്തികകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു. കോടതി കേസുകൾ മൂലമുണ്ടായ നിയമന കാലതാമസം കാരണം അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ
കർണാടകയിൽ നിലവിൽ 550 ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി സെന്ററുകൾ (ജി.സി.സി) ഉണ്ട്. 2029 ഓടെ 500 എണ്ണം കൂടി സ്ഥാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ബംഗളൂരുവിൽ 233 കോടി ചെലവിൽ ഒ സയൻസ് സിറ്റി നിർമ്മിക്കും. വിജയനഗർ, ബല്ലാരി, ചിത്രദുർഗ, യാദ്ഗിർ, കൊപ്പൽ, ബിദാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആറ് പുതിയ പ്ലാനറ്റോറിയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. നാസ്കോമുമായി സഹകരിച്ച് ബംഗളൂരുവിൽ രണ്ട് എ.ഐ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസും സ്ഥാപിക്കും.
800 വിദ്യാലയങ്ങൾ പബ്ലിക് സ്കൂളുകളായി ഉയർത്തും
മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 3,900 കോടി ചെലവിൽ ഏകദേശം 800 സ്കൂളുകളെ കർണാടക പബ്ലിക് സ്കൂളുകളായി ഉയർത്തും.അധ്യാപകർക്കായി 24 കോടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിശീലന പരിപാടി സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ ദ്വിഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പിന്തുണക്കും.
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ധാർവാഡുമായി സഹകരിച്ച് എട്ട് മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ 12.28 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് എ.ഐ അധിഷ്ഠിത വ്യക്തിഗത ഡിജിറ്റൽ ട്യൂട്ടറെ നൽകും. 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ സമുഹ മാധ്യമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇനി മഹാത്മാഗാന്ധി പഞ്ചായത്തുകൾ
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയും "മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ" എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യും. പി.പി.പി മാതൃകയിൽ ചിക്കമഗളൂരുവിലെ മുല്ലയ്യനഗിരിയെയും സീതയ്യനഗിരിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോപ്പ്വേ പദ്ധതിയിലൂടെ ടൂറിസവും ജലസേചന ടൂറിസവും ഉത്തേജിപ്പിക്കും.
2026 ഏപ്രിൽ മുതൽ എക്സൈസ് തീരുവയെ മദ്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നികുതി സമ്പ്രദായം സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കും. വിലനിർണയം നിയന്ത്രണാതീതമാക്കും, വിലനിർണയ സ്ലാബുകൾ 16ൽ നിന്ന് എട്ട് ആയി കുറക്കും.
ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള എക്സൈസ് വരുമാന ശേഖരണം 36,492 കോടിയായിരുന്നു, ഇത് 12.7ശതമാനം വളർച്ച പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.2026–27 ലക്ഷ്യം 45,000 കോടിയായി നിശ്ചയിച്ചു.
പ്രധാന പദ്ധതികൾ; പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
- മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് പദ്ധതിക്കായുള്ള പുതുക്കിയ വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (ഡി.പി.ആർ) വനം അനുമതിക്കുള്ള നിർദേശത്തോടൊപ്പം ഉടൻ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് സമർപ്പിക്കും. ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ പദ്ധതിക്ക് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എതിർപ്പ് നേരിട്ടിരുന്നു.
- സർവകലാശാലകളിലെ ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനവും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളും തടയുന്നതിന് രോഹിത് വെമുല നിയമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
- ആദിവാസി ക്ഷേമ സംരംഭങ്ങളുടെ കീഴിൽ, പട്ടികവർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ബംഗളൂരുവിലെ സുമനഹള്ളിയിൽ 50 കോടി ചെലവിൽ മഹർഷി വാൽമീകി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സൗധ നിർമ്മിക്കും.
- പ്രധാന വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത (പി.പി.പി) മാതൃകയിൽ വികസിപ്പിക്കും.
- നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി, അഞ്ച് നഗര കോർപറേഷനുകളിലുടനീളമുള്ള വാർഡ് തല റോഡുകൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും 1,255 കോടി അനുവദിച്ചു. ഹരിത ഇടങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 100 മിയാവാക്കി നഗര വനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
- ബിസിനസ്സ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി, മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഏകീകൃത നിക്ഷേപ പോർട്ടലിലൂടെ 30 വകുപ്പുകളിലായി 100-ലധികം സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
- ബംഗളൂരുവിലെ സമ്മർദം കുറക്കുന്നതിനായി മൈസൂരുവിനെ കർണാടകയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഐ.ടി ഹബ്ബായി വികസിപ്പിക്കും.
- തീരത്തിന് പ്രധാന പ്രോത്സാഹനമായി മേഖലയുടെ സാങ്കേതിക ആവാസവ്യവസ്ഥയും തൊഴിലവസരങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് കിയോണിക്സ് മംഗളൂരുവിൽ പുതിയ ഐടി പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കും.
- 2025–26ൽ സംസ്ഥാനം 8.1 ശതമാനം യഥാർഥ ജി.എസ്.ഡി.പി വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി, ഇത് ദേശീയ വളർച്ച നിരക്കായ 7.4 ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ദേശീയ വ്യാപാര നയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കർണാടകയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ
- കാർവാറിൽ 198 കോടി ചെലവ് വരുന്ന 450 കിടക്കകളുള്ള മൾട്ടി-സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി.
- 10 കോടി ചെലവ് വരുന്ന റായ്ച്ചൂരിലെ ട്രോമ കെയർ സെന്റർ.
- 92 കോടി ചെലവ് വരുന്ന പെരിഫറൽ കാൻസർ സെന്ററുകൾ മൈസൂരുവിലും തുമകൂരുവിലും.
ബംഗളൂരുവിലെ പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ
- ബംഗളൂരുവിനായി നിരവധി പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
- 450 കോടി ചെലവിൽ സിൽക്ക് ബോർഡ് മുതൽ കെ.ആർ പുര വരെയുള്ള ഔട്ടർ റിങ് റോഡ് ഇടനാഴിയുടെ വികസനം. 2,250 കോടി ചങ്വിൽ ഹെബ്ബാൾ ജങ്ഷൻ മുതൽ മേഖ്രി സർക്കിൾ വരെയുള്ള ഒ തുരങ്കവും എലിവേറ്റഡ് റോഡും.
- 17,780 കോടി ചെലവിൽ ഹെബ്ബാൾ മുതൽ എച്ച്എസ്ആർ ലേഔട്ട്–സിൽക്ക് ബോർഡ് വരെയുള്ള 17 കിലോമീറ്റർ വടക്ക്-തെക്ക് ഇടനാഴി. 1,700 കോടി ചെലവിൽ 158 കിലോമീറ്റർ റോഡുകളുടെ വൈറ്റ്-ടോപ്പിങ്.
വിമാനത്താവളവും വ്യോമയാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും
- നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മൂന്നാമത്തെ വിമാനത്താവളമായ കെമ്പെഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ തിരക്ക് കുറക്കുന്നതിന് ബംഗളൂരുവിൽ രണ്ടാമത്തെ വിമാനത്താവളത്തിനായി സർക്കാർ സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും.
- കർണാടകയിലുടനീളമുള്ള ഏഴ് ആഭ്യന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ആകെ 1,593 കോടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജയപുര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പരിശീലന സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കും. ശിവമോഗ വിമാനത്താവളത്തിൽ പി.പി.പി മാതൃകയിൽ വിമാന നിർമാണവും അസംബ്ലി പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കും. മൈസൂരു വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം എയ്റോസ്പേസ് പാർക്കും വികസിപ്പിക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register