    കർണാടകയിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം നിരോധിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ

    സിദ്ധരാമയ്യ

    ബംഗളൂരു: 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം നിരോധിക്കുന്നത് പരിഗണിച്ച് കർണാടക സർക്കാർ. കുട്ടികളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസക്തി വർധിച്ചുവരുന്നതിന്‍റെ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഫോൺ നിരോധിക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്.

    നിർദ്ദേശം ചർച്ചയിലാണെന്നും, കാമ്പസുകളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സർവകലാശാലകളുടെ വൈസ് ചാൻസലർമാരിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം തേടിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.

    'വൈസ് ചാൻസലർമാരിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം തേടുകയാണ്. കുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്നിന് ഇരയാകുന്നു. കൂടാതെ, ആസ്‌ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേതുപോലെ, വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിരോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വേണം. ഞങ്ങൾ ഇത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്' -സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.

    വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയോടുള്ള ആസക്തി വർധിച്ചുവരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമിതമായ എക്സ്പോഷർ പെരുമാറ്റത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തേയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുട്ടികളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്ത ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാനം ആലോചനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കർണാടക ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐ.ടി/ബി.ടി മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചതായി പി.ടി.ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാനമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കർണാടകയുടെ നീക്കം. 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, എക്സ് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഗോവ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്‌സസിന് സർക്കാർ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നര ലോകേഷ് സൂചിപ്പിച്ചു.

