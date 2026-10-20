വിജയദശമി റൂട്ട് മാർച്ചിന് ആർഎസ്എസ് അനുമതി വാങ്ങണം- കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

വിജയദശമി റൂട്ട് മാർച്ചിന് ആർഎസ്എസ് അനുമതി വാങ്ങണം- കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രിtext_fields
ബംഗളൂരു: ഈ മാസം 25 ന് നടക്കുന്ന വിജയദശമി റൂട്ട് മാർച്ചുകൾക്ക് ആർഎസ്എസ് ഔദ്യോഗിക അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ ചൊവ്വാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുകയോ സഹകരണം തേടുകയോ ചെയ്യുന്നത് അംഗീകാരമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മാർച്ചുകൾക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കൽ, ഗതാഗതം, ഭക്ഷണം, ഗതാഗത മാനേജ്മെന്റ്, സുരക്ഷ, പൊതു വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പൊലീസിന് മതിയായ സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് 'എക്സ് ' പോസ്റ്റിൽ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
വെറും 'അറിയിക്കുക' അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് 'സഹകരിക്കുക' അല്ലെങ്കിൽ 'ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക' എന്ന് പറയുന്നത് അനുമതി നേടുന്നതിന് തുല്യമല്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രകാരം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനും ഔപചാരിക അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കാനും ആർഎസ്എസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരേ ദിവസം കർണാടകയിലെ തെരുവുകളിലൂടെ മാർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പൊലീസ് വകുപ്പിന് ഗണ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനുമുമ്പ് നിർദ്ദിഷ്ട അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ മന്ത്രി സംഘടനയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒക്ടോബർ 25 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിജയദശമി റൂട്ട് മാർച്ചുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആർഎസ്എസ് യൂണിറ്റുകൾ ബംഗളൂരുവിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സമർപ്പിച്ച കത്തുകളും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കമലാനഗറിലെ ആർഎസ്എസ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒക്ടോബർ 15 ലെ ഒ കത്തിൽ, പൈപ്പ്ലൈൻ റോഡിലെ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള മൈതാനത്ത് നിന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതിന് ആരംഭിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഘോഷയാത്രയെക്കുറിച്ച് മഹാലക്ഷ്മി ലേഔട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചു. യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കെമ്പെഗൗഡ ലേഔട്ട്, കസ്തൂരി ലേഔട്ട് എന്നിവയിലൂടെ കടന്നുപോകും. നന്ദിനി ലേഔട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും ട്രാഫിക് പൊലീസിലേക്കും അയച്ച മറ്റൊരു കത്തിൽ ലഗ്ഗരെയിൽ രാവിലെ ഒമ്പതിനും ഉച്ച 12.30 നും ഇടയിൽ റൂട്ട് മാർച്ചിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു.
ചൗഡേശ്വരി നഗറിലെ അപ്പോളോ നാഷണൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഗേറ്റ്-1 ൽ നിന്ന് രാവിലെ 9.30 ന് ആരംഭിച്ച് നിരവധി തെരുവുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റ്-2 ൽ സമാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. ആർഎസ്എസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഘടനയാണെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ ആരോപിച്ചുവരികയാണ്, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെയും ചെലവിന്റെയും വിശദാംശങ്ങളും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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