എസ്.ഐ.ആറിനെതിരെ കർണാടകയിലും പടയൊരുക്കം; സംസ്ഥാനതല സമരസമിതി രൂപീകരിക്കാൻ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി

എസ്.ഐ.ആറിനെതിരെ കർണാടകയിലും പടയൊരുക്കം; സംസ്ഥാനതല സമരസമിതി രൂപീകരിക്കാൻ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിtext_fields
ബെംഗളൂരു: കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ വഴി അർഹരായ വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ പുറന്തള്ളുന്നതിനെതിരെ കർണാടകയിലും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങി 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി. സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സമരം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുന്നണി ഘടകകക്ഷികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ സംയുക്ത യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലെ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഹൗസിൽ ചേർന്ന 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. വോട്ടർപട്ടിക വെട്ടിനിരത്തലിനെതിരെ നവംബർ ഒന്നിന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ മഹാറാലിയിൽ കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ വൻതോതിൽ അണിനിരക്കും. ഇതിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാനും യോഗം പ്രമേയം പാസാക്കി.
ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യവും പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശവും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി തെരുവിലിറങ്ങുമെന്ന് കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദ് 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു.
എസ്.ഐ.ആറിന്റെ മറവിൽ സാധാരണക്കാരുടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും വോട്ടുകൾ വ്യാപകമായി റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്താനാണ് തീരുമാനം:
"എസ്.ഐ.ആറിന്റെ പേരിൽ പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശം കവർന്നെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ കൂട്ടായി ചെറുത്തുതോൽപ്പിക്കും. അർഹരായ വോട്ടർമാരുടെ അവകാശം കവർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല."
— ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി.
എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കുക, പട്ടികയിൽ നിന്ന് അന്യായമായി ഒഴിവാക്കിയ വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചെടുക്കുക, പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്ന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കുക എന്നിവയാണ് മുന്നണിയുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.
കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികൾക്ക് പുറമെ സി.പി.എം, സി.പി.ഐ, സി.പി.ഐ (എം.എൽ) ലിബറേഷൻ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ബെംഗളൂരുവിൽ മാത്രം സമരം ഒതുക്കാതെ ജില്ലാ-താലൂക്ക് തലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് കർമസമിതിയുടെ തീരുമാനം.
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