കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പരമേശ്വരയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പരമേശ്വരയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Karnataka Deputy CM G. Parameshwara Admitted to Hospital Due to Illness
ബംഗളൂരു: ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി. പരമേശ്വരയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കർണാടക ബാഡ്മിന്റൺ അസോസിയേഷൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടത്.
ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ, ആരോഗ്യ മന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർ എന്നിവർ ആശുപത്രിയില്ലെത്തി ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തി.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story