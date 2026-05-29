കർണാടക: നാലുദിവസത്തിനിടെ സിദ്ധരാമയ്യ രണ്ടാം തവണും ഡൽഹിലെത്തി, ഇത്തവണ കൂടെ മകനും

കർണാടക: നാലുദിവസത്തിനിടെ സിദ്ധരാമയ്യ രണ്ടാം തവണും ഡൽഹിലെത്തി, ഇത്തവണ കൂടെ മകനുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കർണാടകയിൽ അധികാര കൈമാറ്റത്തിന് കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കെ രാജിവെച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വീണ്ടും ഡൽഹിയിലെത്തി. നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡൽഹി യാത്രയാണിത്. രാജിവെച്ച തൊട്ടടുത്ത ദിവസമുള്ള ഡൽഹി യാത്രയിൽ മകൻ യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യയും കൂടെയുണ്ട്. കർണാടക ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമാണ് യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ. മകനെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും താൻ നിർദേശിക്കുന്നവരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തലുണ്ട് സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് വിവരം. എം.എൽ.എ കെ.ജെ. ജോർജ്, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ മകൻ പ്രിയങ്ക ഖാർഗെ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
'10 ജൻപഥ് വസതിയിൽ വെച്ച് ഒരു സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും സിദ്ധരാമയ്യ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരുവരും ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സോണിയ ഗാന്ധി, പാർട്ടി മേധാവി മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവരുമായും സിദ്ധരാമയ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
മകൻ യതീന്ദ്രയെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയ ശേഷമാണ് സിദ്ധരാമയ്യ രാജിവെച്ചതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ശിവകുമാറിന്റെ നാല് ഡെപ്യൂട്ടികളിൽ ഒരാളായി യതീന്ദ്രയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അഭ്യർത്ഥന ശിവകുമാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നാണ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.
വളരെ മനോഹരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നുവെന്നും ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത കർണാടക കോൺഗ്രസ് ഇൻ ചാർജ് രൺദീപ് സുർജേവാല പറഞ്ഞു. കർണാടകയിൽ അധികാര കൈമാറ്റം സുഗമമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും വരുണ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരുമെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ വ്യാഴാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. "ഹൈക്കമാൻഡ് എന്നോട് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ അത് താഴ്മയോടെ നിരസിച്ചു. എനിക്ക് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൽപ്പര്യമില്ല," സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. "എന്റെ രാജി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്നാണ്, സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നല്ല. സാമൂഹിക നീതിക്കും ഭരണഘടന സംരക്ഷണത്തിനും വർഗീയതയ്ക്കും എതിരെ എന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞാൻ പോരാടും," സിദ്ധരാമയ്യ ഇന്നലെ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലും രാജ്യസഭയിൽ ചേരാനുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സിദ്ധരാമയ്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കർണാടകയിൽ ഒഴിവുവരുന്ന നാല് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് മൂന്ന് സീറ്റും ബി.ജെ.പി.ക്ക് ഒരു സീറ്റും നേടാൻ കഴിയും.
മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ജൂണിൽ ഒഴിവുവരുന്നു, അദ്ദേഹം കർണാടകയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് സിദ്ധരാമയ്യ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറായത്. പിന്നീട് രാജിവെക്കുകയും രാജി ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ കണക്കുകളും അനുസരിച്ച് ആ പുതിയ നേതാവ് ഡി.കെ. ശിവകുമാറാണ്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം കാത്തിരിക്കുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register