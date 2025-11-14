Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബിഹാറിലും വോട്ട്...
    India
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 1:42 PM IST

    ബിഹാറിലും വോട്ട് ചോരിയെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ; മഹാസഖ്യത്തിന്റെ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    Siddaramaiah
    cancel
    camera_alt

    കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ

    Listen to this Article

    ബംഗളുരു: ബിഹാറിലും വോട്ട്ചോരി നടന്നെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ. കേവലഭൂരിപക്ഷവും കടന്ന് എൻ.ഡി.എ മുന്നേറാനുള്ള കാരണം അജ്ഞാതമാണെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ബിഹാറിലെ ജനവിധി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ വ്യക്തമാക്കി. തിരിച്ചടി എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ.ഡി.എക്ക് ഇത്രയും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയത്. അത് മനസിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും മഹാഗഡ്ബന്ധൻ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.

    ഒ.ബി.സി വോട്ടുകൾ കിട്ടാത്തതല്ല മഹാസഖ്യത്തിന്റെ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമെന്നും ​കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിതീഷ് കുമാർ ഒ.ബി.സിക്കാരനാണോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെയും സിദ്ധരാമയ്യ പിന്തുണച്ചു. അവിടെയും വോട്ട് ചോരി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. അതേസമയം, അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നില്ല.

    നവംബർ ആറ്, 11 തീയതികളിലായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഇത്തവണ ബിഹാറിൽ നിയമസഭ തെ​രഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ബിഹാറിൽ എക്സിറ്റ് പോളുകളെ പോലും മറികടക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് എൻ.ഡി.എ നടത്തിയത്. നിലവിൽ എൻ.ഡി.എക്ക് 190ലേറെ സീറ്റുകളിൽ ലീഡുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ 100ലേറെ സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ച ഇൻഡ്യ സഖ്യം ഇക്കുറി 50 സീറ്റിനും താഴേക്ക് പോയി. ജെ.ഡി.യുവിനും ബി.ജെ.പിക്കും മുന്നിൽ ആർ.ജെ.ഡിക്കും കോൺഗ്രസിനും പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SiddaramaiahKarnataka CMLatest NewsBihar Election 2025
    News Summary - Karnataka CM Siddaramaiah claims ‘Vote chori’ in Bihar Assembly polls
    Similar News
    Next Story
    X