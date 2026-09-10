'ഇ.ഡിയെ ഉപയോഗിച്ച് ഭരണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു'; 40 എംഎൽഎമാരും മന്ത്രിമാരും നിരീക്ഷണത്തിലെന്ന് ഡികെ ശിവകുമാർ

'ഇ.ഡിയെ ഉപയോഗിച്ച് ഭരണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു'; 40 എംഎൽഎമാരും മന്ത്രിമാരും നിരീക്ഷണത്തിലെന്ന് ഡികെ ശിവകുമാർtext_fields
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന്റെ 40-ഓളം എംഎൽഎമാരും മന്ത്രിമാരും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും (ഇ.ഡി) മറ്റ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ബിജെപിയുടെ ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാർക്കും എംഎൽഎമാർക്കും എതിരെ വ്യാജ കേസുകൾ ചമയ്ക്കാനും റെയ്ഡുകളിലൂടെ ഭയപ്പെടുത്താനും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. "ഭരണകക്ഷിയിലെ നാൽപ്പതോളം നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഇ.ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിരത തകർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടും," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് നടപ്പിലാക്കിയ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച വൻ പിന്തുണയിൽ വിറളിപൂണ്ട പ്രതിപക്ഷം കുറുക്കുവഴികളിലൂടെ ഭരണം പിടിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ കാണിച്ച് ഒരു എംഎൽഎയെപ്പോലും ഭയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും പാർട്ടിയും സർക്കാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലിനെ ചെറുക്കുമെന്നും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള സ്വാഭാവിക നിയമനടപടികളെ രാഷ്ട്രീയമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വം തിരിച്ചടിച്ചു.
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