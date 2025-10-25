Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightദീ​പാ​വ​ലി​ക്ക്...
    India
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:37 PM IST

    ദീ​പാ​വ​ലി​ക്ക് ‘കരിവെടി’; കാഴ്ച പോയത് നൂറിലധികം പേർക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    Karivedi,Diwali,Blindness,Firecrackers,Accident, ഡൽഹി, ദീപാവലി, പടക്കം, അന്ധത
    cancel
    camera_alt

    കാർബൺ സൗണ്ട് ഗൺ

    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലിക്ക് ഇറങ്ങിയ സ്​പെഷൽ കരിമരുന്ന് ഇനമായിരുന്നു ‘കാർബൈഡ് ഗൺ’. കാൽസ്യം കാർബൈഡ് വെടിമരുന്നായി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാർബൈഡ് തോക്ക് പ്രയോഗിച്ച നൂറിലധികം പേർക്കാണ് കാഴ്ച നഷ്ടമായത്. യു.പി, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ബിഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വൻഅപകടം നടന്നത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുട്ടികളാണ്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ക​രി​മ​രു​ന്ന് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ‘കാ​ർ​ബൈ​ഡ് തോ​ക്കു’​ക​ൾ. സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ‘ക​രി​വെ​ടി’ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റെ അ​പ​ക​ടം നി​റ​ഞ്ഞ ഈ ​തോ​ക്കി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം​ മധ്യപ്രദേശിലും മറ്റും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിൽപന തകൃതിയായി നടന്നു.

    150 രൂപക്കുപോലും തോക്ക് സുലഭമായി ലഭിച്ചു. ഒരു കളിപ്പാട്ടമെന്നപോലെ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും, കാൽസ്യം കാർബൈഡ് സ്ഫോടനം ഫലത്തിൽ ഒരു ചെറുബോംബ് പോലെയാകും. അപകടം തിരിച്ചറിയാതെയാണ് പലരും ഇതുപയോഗിചത്. യു.പിയിൽ മാത്രം 51 പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മധ്യപ്രദേശിൽ 122 കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 14 പേ​ർ​ക്ക് കാഴ്ച പോയി. മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ബിഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 50ൽ അധികം പേർ വീതം ചികിത്സതേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. അനധികൃതമായി ‘കരിവെടി’ വിൽപന നടത്തിയ ഏതാനും പേരെ ഇവിടങ്ങളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:diwalifire CrackersDelhi News
    News Summary - 'Karivedi' on Diwali; Over 100 people lost their sight
    Similar News
    Next Story
    X