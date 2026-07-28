കോക്രോച്ച് സമരം: നിയമസഹായത്തിന് ഒരു കോടി സംഭാവന നൽകി കപിൽ സിബൽ

കോക്രോച്ച് സമരം: നിയമസഹായത്തിന് ഒരു കോടി സംഭാവന നൽകി കപിൽ സിബൽtext_fields
ഡൽഹി: ജന്തർമന്തറിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ അറസ്റ്റിലായ സമരക്കാർക്ക് നിയമസഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ‘കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി’ (സി.ജെ.പി) രൂപീകരിച്ച ഫണ്ടിലേക്ക് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും രാജ്യസഭാംഗവുമായ കപിൽ സിബൽ ഒരു കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകി. സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകാനും, നിയമത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ സഹായിക്കാനും രാജ്യത്തെ അഭിഭാഷക സമൂഹം മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും കപിൽ സിബൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ സംഭാവനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച കപിൽ സിബൽ, ബിഹാർ, അസം, ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. എഫ്.ഐ.ആറുകൾ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾക്കായി സി.ജെ.പി പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിക്കുമെന്നും, പ്രൊ ബോണോ ആയി നിയമസഹായം നൽകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള അഭിഭാഷകർക്ക് ഇതിലൂടെ ഒപ്പുവെക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സി.ജെ.പി നടത്തിയ സമരത്തിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് സി.ജെ.പി തങ്ങളുടെ സമരം ഔദ്യോഗികമായി പിൻവലിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ സമരക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ എടുത്ത എല്ലാ എഫ്.ഐ.ആറുകളും പിൻവലിക്കണമെന്നും, ആർക്കുമെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നും സി.ജെ.പി കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് പാർട്ടി വക്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ പല കാര്യങ്ങളിലും ഉറപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ഇപ്പോഴും വ്യാജ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സി.ജെ.പി വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാനും, കേസുകളിൽ പെടുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ നിയമസഹായം എത്തിക്കാനുമാണ് സി.ജെ.പി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ കപിൽ സിബലുമായി നിരന്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തിവന്നത്.
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