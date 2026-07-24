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    India
    Posted On
    date_range 24 July 2026 7:18 PM IST
    Updated On
    date_range 24 July 2026 7:18 PM IST

    കേരള ഹൗസിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; കനയ്യ കുമാറും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ തർക്കം

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    കേരള ഹൗസിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; കനയ്യ കുമാറും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ തർക്കം
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    ഡൽഹി : കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കനയ്യ കുമാറും കേരള ഹൗസ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തെതുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൗസിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. കനയ്യകുമാർ കേരള ഹൗസിൽ മുറി സുഹൃത്തിന്‍റെ പേരിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അത് നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന് കനയ്യ കുമാർ ആരോപിച്ചു. ഇത് അമിത് ഷായുടെ മനോഭാവമാണെന്നും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കൊച്ചിൻ ഹൗസിൽ ഗവർണർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് തന്നെ അവിടെനിന്നും മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിന് വഴങ്ങാൻ തയ്യാറാകാത്ത കനയ്യ കുമാർ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ ഹൗസിന് മുന്നിൽ തുടരുകയാണ്.

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    TAGS:RoomAmit Shahkanhaiya kumarkerala house delhisecurity staffCongress leader
    News Summary - Kanhaiya Kumar and Kerala House Security Staff Clash Over Room Booking in Delhi
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