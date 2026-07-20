'സർക്കാറിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കേണ്ട': പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ വിമർശനവുമായി കങ്കണ റണാവത്ത്

'സർക്കാറിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കേണ്ട': പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ വിമർശനവുമായി കങ്കണ റണാവത്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്റിലെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെത്തുടർന്ന് സഭ തടസ്സപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബി.ജെ.പി എം.പി കങ്കണ റണാവത്ത് രംഗത്ത്. സർക്കാറിനെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ വരുതിയിലാക്കൽ പ്രതിപക്ഷം തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റേണ്ടതില്ലെന്നും, ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാറിന് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായ അവകാശമുണ്ടെന്നും കങ്കണ പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റിന് പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കങ്കണ.
'പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ചർച്ചകൾക്കും സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തം ചോദിച്ചറിയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം ബഹളമുണ്ടാക്കി സഭ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല,' കങ്കണ പറഞ്ഞു. സർക്കാറിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റാനോ നിലനിർത്താനോ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിലപാടുള്ളവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് ജനവിധി തേടണമെന്നും കങ്കണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാർലമെന്റിലെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സഭക്കുള്ളിൽ നടത്തിയത്. നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളും പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളും സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നേരത്തെ മേയ് 3ന് നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയും ജൂൺ 21ന് വീണ്ടും നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് രാജ്യത്തുടനീളം നടന്നുവരുന്നത്.
കൂടാതെ, അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിലെ സംഭാവനകൾ വെട്ടിച്ചുവെന്ന ആരോപണവും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ഉയർത്തി. ഈ കേസിൽ ഇതിനകം എട്ട് പേർ അറസ്റ്റിലാവുകയും, ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്.ഐ.ടി) നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഹരജികൾ പരിഗണിച്ചുവരികയാണ്. വിഷയങ്ങളിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാർ ഇതിന് വഴങ്ങാത്തതാണ് ബഹളത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.
പാർലമെന്റ് സഭ സമ്മേളിച്ച ഉടൻ തന്നെ അന്തരിച്ച മുൻ എം.പിമാർക്കും ഖത്തറിലെ മുൻ അമീർ ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി എന്നിവർക്കും സ്പീക്കർ ഓം ബിർള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന്, സ്പീക്കറുടെ നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ തള്ളി പ്രതിപക്ഷം സ്ലോഗൻ വിളിച്ചതോടെ സഭ പലതവണ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു.
സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം ഉയർത്താനുള്ള ബില്ല് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'വന്ദേമാതരം' ഗാനത്തെ അവഹേളിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മൺസൂൺ സമ്മേളനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യ ദിനത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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