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    India
    Posted On
    date_range 29 July 2026 10:11 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 10:11 PM IST

    കമാൽ മൗല: മുസ്‍ലിം പക്ഷത്തിന്റെ ഹരജി നാളെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ

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    കമാൽ മൗല: മുസ്‍ലിം പക്ഷത്തിന്റെ ഹരജി നാളെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ധാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​മാ​ൽ മൗ​ല -ഭോ​ജ്‌​ശാ​ല ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ, സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ബ​ദ​ൽ സ്ഥ​ലം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് മു​സ്‍ലിം പ​ക്ഷം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി, വി. ​മോ​ഹ​ന എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കേ​സ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ബെ​ഞ്ച് നേ​ര​ത്തെ പി​രി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഹു​സൈ​ഫ അ​ഹ്മ​ദി കേ​സ് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ജൂ​ലൈ 14ലെ ​ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഹു​സൈ​ഫ അ​ഹ്മ​ദി കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച സ്ഥ​ലം സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 1.3 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു. ബ​ദ​ൽ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത​യോ​ട് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ചോ​ദി​ച്ചു. ഇ​തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി, ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മ​റ്റൊ​രു സ്ഥ​ലം കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​സ്ഥ​ല​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും വ​ള​രെ അ​ക​ലെ​യാ​ണെ​ന്നും ഹു​സൈ​ഫ അ​ഹ്മ​ദി എ​തി​ർ​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ദ​ർ​ഗ​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    സ​മു​ച്ച​യം സ​ര​സ്വ​തി ദേ​വി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക്ഷേ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ മു​സ്‍ലിം പ​ക്ഷം ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജൂ​ലൈ 14ന് ​ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. അ​ന്തി​മ വി​ധി വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ എ​ല്ലാ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​രെ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ത്താ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

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    TAGS:supreamcourtbuldozerkamal moulas mosqueMadhyapradesh
    News Summary - കമാൽ മൗല: മുസ്‍ലിം പക്ഷത്തിന്റെ ഹരജി നാളെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ
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