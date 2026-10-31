ഒരു ബൾബിന് 30,000 രൂപ, ഫിനൈലിന് 33,000; അഴിമതി ചോദിച്ച ദമ്പതികളെ പൊലീസിനെക്കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് ബി.ജെ.പി മന്ത്രി

ഒരു ബൾബിന് 30,000 രൂപ, ഫിനൈലിന് 33,000; അഴിമതി ചോദിച്ച ദമ്പതികളെ പൊലീസിനെക്കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് ബി.ജെ.പി മന്ത്രിtext_fields
ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ നഗരസഭകളിലെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വൻ അഴിമതിയെയും ക്രമക്കേടുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനെയും ഭാര്യയെയും ബി.ജെ.പി റാലിക്കിടെ പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ബലമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുപ്പിച്ചു. ഇൻഡോറിൽ ബി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ലോക്തന്ത്ര ബച്ചാവോ, അരാജകതാ ഹട്ടാവോ’ (ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുക, അരാജകത്വം തുരത്തുക) റാലിയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിത നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. നഗരവികസന-ഭവന നിർമാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൈലാഷ് വിജയവർഗിയയോടാണ് വേദിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് അഴിമതി ചോദ്യങ്ങളുമായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ പ്രഹ്ലാദ് പാണ്ഡെയും ഭാര്യയും രംഗത്തെത്തിയത്.
ഒരു എൽ.ഇ.ഡി ബൾബിന് 30,000 രൂപ നിരക്കിലും, ഒരു ലിറ്റർ ഫിനൈലിന് 33,000 രൂപ നിരക്കിലും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്ലക്കാർഡുകളുമായാണ് ദമ്പതികൾ റാലി വേദിക്കരികിൽ എത്തിയത്. പ്രഹ്ലാദ് പാണ്ഡെയുടെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുപ്പി ഫിനൈലുമുണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടന്ന ഈ തീവെട്ടിക്കൊള്ളയിൽ മറുപടി വേണമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം.
വേദിയിൽ പ്രകോപിതനായി മന്ത്രി; ആക്ഷേപകരമായ പരാമർശം
പ്രതിഷേധം കണ്ട് വേദിയിലിരുന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മന്ത്രി കൈലാഷ് വിജയവർഗിയ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പ്രകോപിതനാവുകയായിരുന്നു. പ്രസംഗം പെട്ടെന്ന് നിർത്തിവെച്ച മന്ത്രി, പ്രഹ്ലാദ് പാണ്ഡെയെ അവിടെനിന്ന് എത്രയും വേഗം നീക്കം ചെയ്യാൻ പൊലീസിനോട് ആക്രോശിച്ചു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനെ 'ശല്യക്കാരൻ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മന്ത്രി, ഇയാളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നൽകുമെന്നും, വേണമെങ്കിൽ സൗജന്യമായി തന്നെ മറുപടി നൽകുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്.
മന്ത്രി ആക്ഷേപകരമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് ദമ്പതികളെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തങ്ങൾ എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസിനോട് ഉറക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയത്. 'ജനങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളപ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നത്. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്,' കസ്റ്റഡിയിലായ ശേഷം പ്രഹ്ലാദ് പാണ്ഡെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
392 ജീവനക്കാർക്കെതിരെ അന്വേഷണം; തെളിയുന്നത് കോടികളുടെ കൊള്ള
മധ്യപ്രദേശിലെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ ഇടപാടുകളിൽ വൻ അഴിമതിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. വകുപ്പുതലത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആഭ്യന്തര റിപ്പോർട്ടിൽ പോലും എൽ.ഇ.ഡി ബൾബുകൾ, ഫിനൈൽ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഭീമമായ തുകയ്ക്ക് വാങ്ങിയതിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 135 ചീഫ് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസർമാർ ഉൾപ്പെടെ 392 തദ്ദേശ ജീവനക്കാർ നിലവിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ്. ഇതുവരെ ഏഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു.
ബി.ജെ.പിക്ക് ചോദ്യങ്ങളെ ഭയമെന്ന് കോൺഗ്രസ്; മുൻപും പ്രതിഷേധിച്ച ദമ്പതികൾ
ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ റാലി നടത്തിയ ബി.ജെ.പിയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖമാണ് ജനങ്ങളുടെ ന്യായമായ ചോദ്യങ്ങളെ പൊലീസിനെക്കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തിയതിലൂടെ വ്യക്തമായതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആഞ്ഞടിച്ചു. ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിറളിപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ബി.ജെ.പിക്കെന്നും, സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച സാധാരണക്കാരെ ജയിലിലടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതാദ്യമായല്ല പാണ്ഡെ ദമ്പതികൾ കൈലാഷ് വിജയവർഗിയക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ മന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഭരണഘടനയുടെ പകർപ്പുമായി മന്ത്രിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് സമരം ചെയ്തതിനും ഇവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.