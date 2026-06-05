ബി.ജെ.പി വിട്ട് കെ. അണ്ണാമലൈ; രാജി സ്വീകരിച്ചു

ബി.ജെ.പി വിട്ട് കെ. അണ്ണാമലൈ; രാജി സ്വീകരിച്ചുtext_fields
തമിഴ്നാട് ബി.ജെ.പി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. ദിവസങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ഇതോടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമായി. അണ്ണാമലൈയുടെ രാജി ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ സ്വീകരിച്ചതായി പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വന്ന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ രാജി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി. ജോസഫ് വിജയ് നയിക്കുന്ന ടി.വി.കെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറിയപ്പോൾ, ബി.ജെ.പിക്ക് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് സീറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ സീറ്റിലേക്ക് ബി.ജെ.പിയുടെ സാന്നിധ്യം ചുരുങ്ങി. വോട്ട് വിഹിതത്തിലും വലിയ മാറ്റമുണ്ടായില്ല. മുൻപ് 2.67% ആയിരുന്ന വോട്ട് വിഹിതം ഇത്തവണ 2.97% ആയി ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമാണ് വർധിച്ചത്.
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചാണ് കെ. അണ്ണാമലൈയുടെ രാജി ബി.ജെ.പി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിപ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നതും ബി.ജെ.പിയുടെ തമിഴ്നാട് ഘടകത്തെ നയിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതും. തമിഴ്നാട്ടിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ അടിത്തറ ശക്തമാക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ച ഒരു നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ സമീപകാലത്ത് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടി പാർട്ടിക്കും അദ്ദേഹത്തിനും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ അണ്ണാമലൈ ബി.ജെ.പി വിടുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. താൻ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ഈ രാജി അത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബലം നൽകുന്നുണ്ട്. ബി.ജെ.പിയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അണ്ണാമലൈയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്നത് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരുകയാണ്.
അതേസമയം ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റ് പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് മുതിരാതെ രാജി സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര ചർച്ചകളെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് വേണം കരുതാൻ. തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ പുതിയ മാറ്റം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബി.ജെ.പിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കും.
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