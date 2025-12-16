Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇംപീച്ച്മെന്റ്...
    India
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:31 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:31 PM IST

    ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിക്കെതിരെ ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമ സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ലോ​ക്സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ മൂ​ന്നം​ഗ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച രീ​തി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ് ഹരജി
    Justice Yashwant Verma moves Supreme Court against impeachment proceedings
    cancel
    camera_alt

    ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമ 

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ൽ നി​ന്നും നോ​ട്ടു​കൂ​മ്പാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് യ​ശ്വ​ന്ത് വ​ർ​മ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ലോ​ക്സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ മൂ​ന്നം​ഗ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച രീ​തി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ് യ​ശ്വ​ന്ത് വ​ർ​മ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ന്റ് പ്ര​മേ​യ​ത്തി​നു​ള്ള നോ​ട്ടീ​സ് എം.​പി​മാ​ർ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​സ​ഭാ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​മേ​യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ത​ള്ളു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ ലോ​ക്സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും ജ​ഡ്ജ​സ് എ​ൻ​ക്വ​യ​റി നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 3(2) ന്റെ ​വ്യ​വ​സ്ഥ ലം​ഘി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം എം.​പി​മാ​രും നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്‌​ധ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ആ​രും അ​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ല്ലേ എ​ന്ന് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ചോ​ദി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ദീ​പാ​ങ്ക​ർ ദ​ത്ത, അ​ഗ​സ്റ്റി​ന് ജോ​ർ​ജ് മ​സീ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച്, ലോ​ക്സ​ഭ സ​പീ​ക്ക​ർ ഓ​ഫി​സി​നോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി.

    ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യാ​യി​രി​ക്കേ, മാ​ർ​ച്ച് 14ന് ​ജ​സ്റ്റി​സ് യ​ശ്വ​ന്ത് വ​ർ​മ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ലെ സ്റ്റോ​ർ റൂ​മി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക​ത്തി​ക്ക​രി​ഞ്ഞ നോ​ട്ടു​കൂ​മ്പാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി അ​ര​വി​ന്ദ് കു​മാ​ർ, മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് മ​നീ​ന്ദ്ര മോ​ഹ​ൻ ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ, ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ബി.​വി. ആ​ചാ​ര്യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ലോ​ക്സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ സ​മി​തി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:impeachmentJustice Yashwant VermaSupreme Court
    News Summary - Justice Yashwant Verma moves Supreme Court against impeachment proceedings
    Similar News
    Next Story
    X