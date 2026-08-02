'കൊളീജിയം സംവിധാനത്തിൽ സുതാര്യത അനിവാര്യം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയോട് കൂറില്ലാത്തവർ പദവികളിലെത്തും'- ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജ്വൽ ഭുയാൻ

'കൊളീജിയം സംവിധാനത്തിൽ സുതാര്യത അനിവാര്യം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയോട് കൂറില്ലാത്തവർ പദവികളിലെത്തും'- ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജ്വൽ ഭുയാൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജുഡീഷ്യൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കൊളീജിയം സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത അനിവാര്യമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജ്വൽ ഭുയാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്. നിയമനങ്ങളിൽ സുതാര്യതയില്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയോട് കൂറില്ലാത്തവരും, സമൂഹത്തിൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും പദവികളിൽ എത്തിയേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഉയർന്ന കോടതികളിലേക്ക് ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കാൻ കൊളീജിയം ശുപാർശ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തികളെ എന്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഭുയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കപ്പെടാറില്ല. ഇത് അർഹരായ മറ്റ് ജഡ്ജിമാരോടുള്ള കടുത്ത അനീതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കം അഞ്ച് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർ അടങ്ങുന്നതാണ് സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയം. നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും വിശദാംശങ്ങളും കർശനമായി രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ജുഡീഷ്യൽ സുതാര്യത എന്ന ആശയത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമാണിതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഭുയാൻ വ്യക്തമാക്കി. കോടതികളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും, തങ്ങളുടെ മേൽക്കോടതികളിൽ ആരാണ് ജഡ്ജിയായി വരുന്നതെന്നും അറിയാൻ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ട്. അക്കാര്യം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചില കൊളീജിയം ശുപാർശകളിൽ നിയമനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന വസ്തുതയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ ചില ജഡ്ജിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വിവാദ പരാമർശങ്ങളെയും ജസ്റ്റിസ് ഭുയാൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ജുഡീഷ്യൽ പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട്. കൊളീജിയം നടപടികളിലെ അവ്യക്തതയും രഹസ്യസ്വഭാവവുമാണ് പലപ്പോഴും യോഗ്യതയേക്കാൾ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നത്.
ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ സുതാര്യതയും തുറന്ന സമീപനവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. നിയമന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ ജനകീയവും സുതാര്യവുമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജ്വൽ ഭുയാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
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