Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനീതിപീഠത്തെ നയിക്കാൻ...
    India
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 7:16 AM IST

    നീതിപീഠത്തെ നയിക്കാൻ ഇനി സൂര്യകാന്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    പെ​ഗ​സ​സ് മു​ത​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സ്‍ വ​രെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്
    നീതിപീഠത്തെ നയിക്കാൻ ഇനി സൂര്യകാന്ത്
    cancel
    camera_alt

    രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ, ഇന്ത്യയുടെ 53ാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി സൂര്യകാന്ത് മിശ്ര സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്നു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ ഹി​സാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് 40 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് സാ​ധാ​ര​ണ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​ന്റേ​ത്. അ​തി​പ്പോ​ൾ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ 53ാമ​ത്തെ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ന്ന പ​ദ​വി​യി​ലാ​ണ്. ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ​യൂം വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​യ​താ​ണ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​തം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഹി​സാ​റി​ലെ പെ​ട്വാ​ർ എ​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​ന്റെ ജ​ന​നം. സം​സ്കൃ​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു പി​താ​വ്. മാ​താ​വ് വീ​ട്ട​മ്മ​യും. 1984ൽ ​ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ റോ​ഹ്ത്ത​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് നി​യ​മ​ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​നാ​യി പ്രാ​ക്ടീ​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു വ​ർ​ഷം അ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​ബ്-​ഹ​രി​യാ​ന ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് 15 വ​ർ​ഷം അ​വി​ടെ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്തു.

    2000ത്തി​ൽ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​കു​​ന്ന​തോ​ടെ സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​ന്റെ കോ​ട​തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ്രാ​യം 38. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡും അ​തു​വ​ഴി ല​ഭി​ച്ചു. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യു​മാ​യി. പ​ഞ്ചാ​ബ്-​ഹ​രി​യാ​ന കോ​ട​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ നി​യ​മ​നം. 2018 വ​രെ അ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ നാ​ലു​വ​ർ​ഷം ദേ​ശീ​യ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യി. 2018ൽ, ​ഹി​മാ​ച​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സാ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ല​ഭി​ച്ചു. 2019ൽ ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി.

    ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​ധി പ്ര​സ്താ​വ​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​ടെ​ത​ന്നെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​തി​നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ കേ​സു​ക​ളി​ൽ സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. 2014ൽ ​ഹ​രി​യാ​ന ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യാ​യി​രി​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത്. ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ഞ്ഞു​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നാ​യി ​ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 21ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ പ്ര​കാ​രം അ​വ​ർ​ക്ക് അ​തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ രാ​ജ്യം കാ​തോ​ർ​ത്ത ഒ​ട്ടേ​റെ ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം ക​ശ്മീ​രി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ​വി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 370 എ​ടു​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം ശ​രി​വെ​ച്ചു​ള്ള വി​ധി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം കേ​വ​ല​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നു പ​രി​ധി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​ധി​യും സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​ന്റേ​​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ബോ​ണ്ട് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​മെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ച​തും ബി​ഹാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ 65 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തും പെ​ഗ​സ​സ് ചാ​ര സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​തും ‘വ​ൺ റാ​ങ്ക് വ​ൺ പെ​ൻ​ഷ​ൻ’ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ച​തും ഡ​ൽ​ഹി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ളി​ന് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ബെ​ഞ്ചാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ, ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ ബി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ചി​ലും ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് കൊളീജിയം തലവൻ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ഞ്ചം​ഗ സു​​​പ്രീം​കോ​ട​തി കൊ​ളീ​ജി​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​വ​ൻ. മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ്ഥാ​ന​മൊ​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​മാ​രെ​യും ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​വും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചം​ഗ കൊ​ളീ​ജി​യ​ത്തി​ൽ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നെ കൂ​ടാ​തെ, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​ക്രം നാ​ഥ്, ബി.​വി. നാ​ഗ​ര​ത്ന, ജെ.​കെ. മ​ഹേ​ശ്വ​രി, എം.​എം. സു​​ന്ദ​രേ​ശ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​മാ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നം​ഗ കൊ​ളീ​ജി​യ​ത്തി​ൽ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സും ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​ക്രം നാ​ഥും ബി.​വി. നാ​ഗ​ര​ത്ന​യു​മാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ജ​സ്റ്റി​സ് ജെ.​ബി. പ​ർ​ദി​വാ​ല കൊ​ളീ​ജി​യ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​മാ​കും. 2026 ജൂ​ൺ 28ന് ​ജ​സ്റ്റി​സ് മ​ഹേ​ശ്വ​രി വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കൊ​ളീ​ജി​യ​ത്തി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​എ​സ്. ന​ര​സിം​ഹ അം​ഗ​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national newsSupreme CourtJustice Surya Kant
    News Summary - Justice Surya Kant sworn in as the 53rd CJI
    Similar News
    Next Story
    X