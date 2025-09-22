ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെതിരായ കേസ്: സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു

ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെതിരായ കേസ്: സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ ബെഞ്ചിന് വിട്ടുtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷനുമായ ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സിബിഐക്ക് നൽകിയ അനുമതി പിൻവലിച്ച കർണാടക സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ തീർപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തിങ്കളാഴ്ച ഉത്തരവിട്ടു.ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് നേരത്തെ ഈ വിഷയം പരിഗണിച്ചിരുന്നതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായി, ജസ്റ്റിസ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ കോടതികളിലല്ല, മറ്റെവിടെയെങ്കിലും തീർപ്പാക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് എം സിംഗ്വി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നേരത്തെ ഈ കേസ് കേട്ട ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തന്നെ ഹർജികൾ കേൾക്കുന്നതാണ് നീതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല താൽപ്പര്യത്തിന് ഉചിതമെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
സിബിഐയും പിന്നീട് പാർട്ടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ബിജെപി എംഎൽഎ ബസനഗൗഡ പാട്ടീൽ യത്നാലും 2024 ഓഗസ്റ്റ് 29 ലെ കർണാടക ഹൈകോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. വെവ്വേറെ ഹർജികളിൽ കോടതി ഇതിനകം നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. ശിവകുമാറിനെതിരായ അഴിമതി കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി പിൻവലിച്ച കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് യത്നാലും സിബിഐയും സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ കർണാടക ഹൈകോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ഹർജികൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തത് ആണെന്നാണ് ഹൈകോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
ശിവകുമാറിന്റെ അനധികൃത സ്വത്തുക്കൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി പിൻവലിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 2023 നവംബർ 28 ലെ തീരുമാനത്തിനെതിരായ സിബിഐയുടെ ഹർജിയും ഹൈകോടതി തള്ളി. 2019 സെപ്റ്റംബർ 25 ന് മുൻ ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ സമ്മതത്തോടെ, 2020 ഒക്ടോബർ മൂന്നിനാണ് ശിവകുമാറിനെതിരെ സിബിഐ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്.
