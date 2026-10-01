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    ശബരിമല യുവതീപ്രവേശം: വിധി എഴുതിത്തുടങ്ങി ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന; ഒമ്പതംഗ ഭരണഘടന ബെഞ്ചിൽ ആദ്യ നീക്കം

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    Sabarimala Row: Justice BV Nagarathna Starts Drafting 9-Judge Bench Verdict
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    ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ വിധി എഴുതി തുടങ്ങി ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന. ഒരു ദേശീയ ദിനപത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.

    രാജ്യത്തെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം, ഭരണഘടനാപരമായ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, മതങ്ങളിലെ 'അനിവാര്യ ആചാരങ്ങൾ' എന്നിവയുടെ വ്യാപ്തി നിർണയിക്കുന്ന സുപ്രധാന വിധിയാണ് പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്നത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ വിധി എഴുതാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ജഡ്ജിയാണ് അവർ. ബെഞ്ചിലെ മറ്റ് ജഡ്ജിമാർക്കും സ്വതന്ത്രമായി സ്വന്തം വിധികൾ എഴുതാമെങ്കിലും, ബെഞ്ചിലെ ഏക വനിതാ ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന വിധി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

    16 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന മാരത്തൺ വാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം മേയ് 14-നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.വി. നാഗരത്ന, എം.എം. സുന്ദരേശ്, അഹ്സാനുദ്ദീൻ അമാനുല്ല, അരവിന്ദ് കുമാർ, അഗസ്റ്റിൻ ജോർജ്ജ് മസീഹ്, പ്രസന്ന ബി. വരാലെ, ആർ. മഹാദേവൻ, ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വിധി പറയാനായി മാറ്റിവെച്ചത്. ഹരജി അഞ്ച് അംഗ ഭരണഘടന ബെഞ്ചാണ് ആദ്യം പരിഗണിച്ചത്. ഈ ബെഞ്ച് തയാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒമ്പത് അംഗ ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കുകയായിരുന്നു.

    വിധി എഴുതുന്നത് സ്വതന്ത്ര നിലപാടുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ ജഡ്ജി

    ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകളിൽ കൃത്യമായ സ്വതന്ത്ര നിലപാടുകളും വിയോജന വിധിന്യായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധേയയായ ന്യായാധിപയാണ് ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന.

    നോട്ടുനിരോധന കേസ് (2023): 500, 1000 രൂപാ നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ഒരൊറ്റ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനാകില്ലെന്നും പാർലമെന്റ് നിയമനിർമാണത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വിയോജന വിധി എഴുതി.

    വ്യാവസായിക മദ്യം, ധാതു നികുതി കേസുകൾ: വ്യാവസായിക മദ്യത്തിന്മേലുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചിലും, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധാതു നികുതി സംബന്ധിച്ച ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചിലും ഭൂരിപക്ഷ വിധിയോട് വിയോജിച്ചു. ധാതു നികുതിയിലെ അവരുടെ വിയോജന നിലപാടിന്റെ പ്രസക്തി പിന്നീട് 2026-ലെ നിയമഭേദഗതിയിലൂടെ രാജ്യം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

    വാദത്തിനിടെ ഉയർന്ന നിർണായക നിലപാടുകൾ

    ശബരിമല വാദത്തിനിടെ മതപരമായ സ്വയംഭരണവും ഭരണഘടനാ പരിശോധനയും സംബന്ധിച്ച് നിർണായക നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന നടത്തിയത്. ഒരു ആചാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ മതപരമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സഹായ ഉപാധി മാത്രമായി 'അനിവാര്യ മതാചാര തത്വം' ചുരുങ്ങണമെന്നും, അല്ലാതെ മതപരമായ ഒരു ആചാരത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം നിഷേധിക്കാനുള്ള ഉപകരണമായി അത് മാറരുതെന്നും അവർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, സ്വയം അയ്യപ്പ ഭക്തരല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ നൽകിയ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹരജിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും, വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കോടതികൾ ഇടപെടുന്നതിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുതയെയും വാദവേളയിൽ അവർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

    ഇന്ദു മൽഹോത്രയ്ക്ക് പിന്നാലെ മറ്റൊരു വനിതാ ജഡ്ജി

    2018 സെപ്റ്റംബറിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ 4:1 വിധിയിലൂടെയാണ് 10 മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളെ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. എന്നാൽ അന്ന് ഭൂരിപക്ഷ വിധിയോട് ശക്തമായി വിയോജിച്ചത് ബെഞ്ചിലെ ഏക വനിതാ ജഡ്ജിയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയായിരുന്നു. ആചാരങ്ങളെ യുക്തിയുടെയോ ഭരണഘടനാ ധാർമികതയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്നും ഭക്തരുടെ അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ 25 പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്.

    ഇപ്പോൾ എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ആ വിധിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന വിശാല ഭരണഘടനാ ചോദ്യങ്ങളിൽ വിധിന്യായം തയ്യാറാക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ മറ്റൊരു വനിതാ ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്നയാണെന്നത് ചരിത്രപരമായ കൗതുകമാണ്. മുതിർന്ന ന്യായാധിപയായ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന 2027-ൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്.

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    News Summary - Sabarimala Row: Justice BV Nagarathna Starts Drafting 9-Judge Bench Verdict
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