    India
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 8:07 AM IST

    ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജസ്റ്റിസ് ബി.സുദർശൻ റെഡ്ഡി പത്രിക സമർപ്പിച്ചു

    ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജസ്റ്റിസ് ബി.സുദർശൻ റെഡ്ഡി പത്രിക സമർപ്പിച്ചു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​സ്റ്റി​സ് ബി. ​സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി, ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി, ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി സ​ഖ്യ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ രാ​ജ്യ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ പി.​സി. മോ​ദി​ക്ക് നാ​ല് സെ​റ്റ് പ​ത്രി​ക​ക​ളാ​ണ് റെ​ഡ്ഡി കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    താ​ൻ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും അം​ഗ​മ​ല്ലെ​ന്നും ആ​ദ​ർ​ശ​പ​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പെ​ന്നും പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​മെ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി പി​ന്തു​ണ തേ​ടി ​ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ളി​നെ സ​ന്ദ​ർ​​ശി​ച്ചു.

    TAGS:vice president electionelection nominationINDIA Alliance
    News Summary - Justice B. Sudarshan Reddy submitted nomination letter
