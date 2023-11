cancel camera_alt തൊഴിലാളികൾ പുറത്തെത്തിയേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സിൽക്യാര തുരങ്കത്തിന് മുന്നിൽ വ്യാഴാഴ്ച കാത്ത് നിൽക്കുന്ന വർ By ഹ​സ​നു​ൽ ബ​ന്ന Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link സി​ൽ​ക്യാ​ര തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ 41 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​ൻ കു​ഴ​ൽ​പാ​ത ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി അ​ന്ത്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി സ്തം​ഭി​ച്ചു. അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ തു​ര​ന്ന് ഇ​രു​മ്പു​കു​ഴ​ലി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​ർ​മി​ത ഓ​ഗ​ർ യ​ന്ത്രം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് അ​ടി​ത്ത​റ ഇ​ള​കി​യ​തോ​ടെ ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30ന് ​കു​ഴ​ൽ​പാ​ത ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

ഇ​തോ​ടെ സി​ൽ​ക്യാ​ര തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ലെ ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യം വീ​ണ്ടും നീ​ളു​ക​യാ​ണ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സ്റ്റീ​ൽ പൈ​പ്പ് നീ​ക്കി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കു​ഴ​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന​ര​മീ​റ്റ​ർ പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വീ​ണ്ടും നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​ർ​മി​ത ഓ​ഗ​ർ യ​ന്ത്ര​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് മ​ണ്ണ് തു​ര​ന്ന് ഇ​രു​മ്പു​കു​ഴ​ൽ ക​യ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ഴ​ൽ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ നി​ര​ങ്ങി നീ​ങ്ങി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും റി​ഹേ​ഴ്സ​ൽ ന​ൽ​കി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​തെ​പോ​യ ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത്യ​ഘ​ട്ടം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച എ​ന്താ​യാ​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ സേ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​തു​ൽ ക​ഡ്വാ​ളും റി​ലേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ബ​ൻ​സീ​ധ​ർ തി​വാ​രി​യും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ദൗ​ത്യം സ്തം​ഭി​ച്ച​ത്. 40ലേ​റെ ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ അ​പ​ക​ട സ്ഥ​ല​ത്തി​നു​നി​ന്ന് അ​ൽ​പ​മ​ക​ലെ ഒ​രു​ക്കി​യ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഹെ​ലി​പാ​ഡി​ന​ടു​ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കാ​ത്തു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​ഗ​ർ യ​ന്ത്രം മു​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ കേ​വ​ലം ആ​റു മ​ണി​ക്കൂ​ർ കൊ​ണ്ട് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്ന ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​മാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. മ​ല​യി​ടി​ഞ്ഞ് അ​ട​ഞ്ഞ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​കൂ​ടി ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ ഇ​രു​മ്പു​കു​ഴ​ലും ക​യ​റ്റി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് 10ാമ​ത്തെ കു​ഴ​ൽ ഇ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി തു​ര​ക്ക​ലി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി​നി​ന്ന ഇ​രു​മ്പു​പാ​ളി​യും ക​മ്പി​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഗ്യാ​സ് ക​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ന് ന​ടു​വി​ൽ മ​ല​യി​ടി​ഞ്ഞ് മ​ണ്ണും ക​ല്ലും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റും കൂ​ടി​ക്കു​ഴ​ഞ്ഞ് കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് 32 ഇ​ഞ്ച് വ്യാ​സ​മു​ള്ള ഇ​രു​മ്പു​കു​ഴ​ലു​ക​ൾ ക​യ​റ്റു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി ഓ​ഗ​ർ യ​ന്ത്രം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ഓടെ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ഴേ​ക്കും യ​ന്ത്രം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് അ​ടി​ത്ത​റ ഇ​ള​കി. അ​തോ​ടെ ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30ന് ​ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. തു​ര​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള ക​മ്പ​ന​വും ക​ന​ത്ത ഭാ​ര​വും താ​ങ്ങാ​നാ​കാ​തെ​യാ​ണ് യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് അ​ടി​ത്ത​റ ഇ​ള​കി​യ​ത്. ഇ​നി യ​ന്ത്ര​ത്തി​​ന്റെ അ​ടി​ഭാ​ഗം വ​ലി​യ ബോ​ൾ​ട്ട് ഇ​ട്ട് പു​തു​താ​യി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത് അ​ടി​ത്ത​റ ഉ​റ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഇ​ത് സെ​റ്റാ​കു​ന്ന​തി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച വ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ന​ക​ത്തെ ര​ക്ഷാ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി​യി​ലെ ഷ​ൺ​മു​ഖ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് ആ​റു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ന്ന ശേ​ഷ​മേ 41 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നാ​കൂ എ​ന്നും ഷ​ൺ​മു​ഖ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ പു​തി​യ ഇ​രു​മ്പു​പാ​ളി​ക​ളും ക​മ്പി​ക​ളും കു​ഴ​ലി​ടാ​നു​ള്ള വ​ഴി​യി​ൽ ത​ട​സ്സം തീ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ സേ​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ഗ്യാ​സ് ക​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റ​ണം. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മേ തു​ര​ന്ന് ഇ​രു​മ്പു​കു​ഴ​ലി​ടു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​വൂ. ഇരുമ്പു കുഴൽ കയറ്റുന്നത് 60 മീറ്ററിലേറെ നീളത്തിൽ സി​ൽ​ക്യാ​ര (ഉ​ത്ത​ര കാ​ശി): തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ 41 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള കു​ഴ​ൽ​പാ​ത​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​രു​മ്പു​കു​ഴ​ൽ ക​യ​റ്റു​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ സേ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​തു​ൽ ക​ഡ്വാ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഇ​വ​ർ പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​നാ​യെ​ന്ന് ക​രു​തി​യ അ​ന്ത്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. 60 മീ​റ്റ​ർ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി കു​ഴ​ലി​റ​ക്കി​യാ​ൽ ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കു​ഴ​ൽ​പാ​ത അ​ൽ​പം അ​ധി​ക​മാ​യാ​ൽ അ​ത് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​മെ​ന്നും അ​തു​ൽ ക​ഡ്വാ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഒ​രു ഇ​രു​മ്പു​കു​ഴ​ൽ കൂ​ടി ഇ​ടാ​നേ ബാ​ക്കി​യു​ള്ളൂ എ​ന്നും അ​തി​നു​ള്ള സ​മ​യം​കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നും അ​തു​ൽ ക​ഡ്വാ​ൾ ഉ​ച്ച​ക്ക് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നി​ട​യി​ൽ തു​ര​ക്ക​ൽ​യ​ന്ത്രം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Just meters away Uttarkashi rescue op put on hold again due to technical snag