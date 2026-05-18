    Posted On
    date_range 18 May 2026 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 12:13 PM IST

    ലോകാരോഗ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജെ.പി.നദ്ദ സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിൽ; പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ന് നോർവേയിലേക്ക്

    ജെ.പി. നദ്ദ

    ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എഴുപത്തിയൊമ്പതാമത് ലോകാരോഗ്യ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ജെ.പി. നദ്ദ ഇന്ന് സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിലെത്തി. മേയ് 18 മുതൽ 23 വരെ നടക്കുന്ന ഈ ആഗോള സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.

    'ആഗോള ആരോഗ്യം പുനർനിർമ്മിക്കുക: ഒരു കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തം' എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയം. ലോകം നേരിടുന്ന ആരോഗ്യപരമായ വെല്ലുവിളികളെ ഒന്നിച്ച് നേരിടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ വിഷയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്.

    165-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരും പ്രമുഖ വ്യക്തികളും ആരോഗ്യവിദഗ്ധരും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

    കൂടുതൽ ശക്തവും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു ആരോഗ്യസംവിധാനം ലോകമെമ്പാടും കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സൂറിച്ചിൽ നിന്നും ജനീവ കോർണാവിൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിന്റെ എസ്.എസ്.ബി സ്വിസ് റെയിലിലാണ് ജെ.പി. നദ്ദ യാത്ര ചെയ്തത്. സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിന്റെ മികച്ച ഗതാഗത സംവിധാനത്തെയും അതിന്റെ കൃത്യതയെയും അദ്ദേഹം ഏറെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമിതിയാണ് ലോകാരോഗ്യ അസംബ്ലി. ഇതിൽ സംഘടനയിലെ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, ഡയറക്ടർ ജനറലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ മേൽനോട്ടം ചെയ്യുക, ബജറ്റ് അംഗീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ അസംബ്ലിയുടെ പ്രധാന ജോലികൾ. എല്ലാ വർഷവും സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിലെ ജനീവയിലാണ് ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്.

    അതേസമയം മറ്റൊരു പ്രധാന നയതന്ത്ര യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് നോർവേയിൽ എത്തും. മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ-നോർഡിക് ഉച്ചകോടിയിലും മറ്റ് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലും പങ്കെടുക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നോർവേ സന്ദർശിക്കുന്നത്. നീണ്ട 43 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നോർവേ സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്നത് ഈ യാത്രയുടെ പ്രാധാന്യം കൂട്ടുന്നു. വടക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യക്കുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ വലിയൊരു സൂചനയാണിത്. നോർവേയിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മേയ് 19-ന് ഓസ്ലോയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-നോർഡിക് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നോർവേ പ്രധാനമന്ത്രി ജോനാസ് ഗാഹർ സ്റ്റോറുമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും.

    TAGS:SwitzerlandPM ModiWorld health assemblyJ.P. Nadda
