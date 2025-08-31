Begin typing your search above and press return to search.
    നാ​​ഗാ​​ലാ​​ൻ​​ഡ് ഉ​​പ​​മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി​​യു​​ടെ ഭീ​​ഷ​​ണി​​ക്ക് പി​​ന്നാ​​ലെ മാ​​ധ്യ​​മ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ന് വെ​​ടി​​യേ​​റ്റു

    നാ​​ഗാ​​ലാ​​ൻ​​ഡ് ഉ​​പ​​മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി​​യു​​ടെ ഭീ​​ഷ​​ണി​​ക്ക് പി​​ന്നാ​​ലെ മാ​​ധ്യ​​മ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ന് വെ​​ടി​​യേ​​റ്റു
    യാ​​ൻ​​തും​​ഗോ പാ​​റ്റ​​ൺ

    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: നാ​​ഗാ​​ലാ​​ൻ​​ഡ് ഉ​​പ​​മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി​​യും മു​​തി​​ർ​​ന്ന ബി.​​ജെ.​​പി നേ​​താ​​വു​​മാ​​യ യാ​​ൻ​​തും​​ഗോ പാ​​റ്റ​​ണി​​ന്റെ ഭീ​​ഷ​​ണി​​ക്ക് പി​​ന്നാ​​ലെ, മ​​ണി​​പ്പൂ​​രി​​ൽ മാ​​ധ്യ​​മ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ന് വെ​​ടി​​യേ​​റ്റു. ശ​​നി​​യാ​​ഴ്ച ലൈ​​യ് ഗ്രാ​​മ​​ത്തി​​ൽ പു​​ഷ്പ​​മേ​​ള റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​നി​​ടെ​​യാ​​ണ് ഹോ​​ൺ​​ബി​​ൽ ടി.​​വി​​യി​​ലെ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട​​ർ ദീ​​പ് സൈ​​കി​​യ​​ക്ക് വെ​​ടി​​യേ​​റ്റ​​ത്. ഇ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​രോ​​ഗ്യ​​നി​​ല തൃ​​പ്തി​​ക​​ര​​മാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ് വി​​വ​​രം. അ​​സം അ​​തി​​ർ​​ത്തി​​യി​​ൽ ത​​ർ​​ക്കം നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന പ്ര​​ദേ​​ശ​​മാ​​യ റെ​​ങ്മ വ​​ന​​മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ ഒ​​ഴി​​പ്പി​​ക്ക​​ൽ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക്കി​​ടെ, യാ​​ൻ​​തും​​ഗോ പാ​​റ്റ​​ൺ പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക എം.​​എ​​ൽ.​​എ​​യാ​​യി​​രു​​ന്ന അ​​ച്ചു​​മെം​​ബോ കി​​ക്കോ​​ണി​​നെ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ച്ചി​​ല്ലെ​​ന്ന ഗ്രാ​​മ​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​രോ​​പ​​ണം ഹോ​​ൺ​​ബി​​ൽ ടി.​​വി റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നു. ഇ​​തി​​നു പി​​ന്നാ​​ലെ​​യാ​​ണ് സൈ​​കി​​യ​​ക്കെ​​തി​​രെ പാ​​റ്റ​​ൺ ഭീ​​ഷ​​ണി മു​​ഴ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. പ​​ത്ര​​സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​നും ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും നേ​​രെ​​യു​​ള്ള ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​മാ​​ണ് ന​​ട​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ഹോ​​ൺ​​ബി​​ൽ ടി.​​വി പ​​റ​​ഞ്ഞു. കൊ​​ഹി​​മ പ്ര​​സ് ക്ല​​ബ്, മൊ​​കോ​​ക്ചു​​ങ് പ്ര​​സ് ക്ല​​ബ്, പ്ര​​സ് ക്ല​​ബ് ഓ​​ഫ് ഇ​​ന്ത്യ എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ നി​​ര​​വ​​ധി സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ൾ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധി​​ച്ചു.

