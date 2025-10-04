Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപ്രതിപക്ഷ നിസ്സഹകരണം:...
    India
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 7:33 AM IST

    പ്രതിപക്ഷ നിസ്സഹകരണം: വിവാദ ബില്ലിന് ജെ.പി.സി ആയില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രതിപക്ഷ നിസ്സഹകരണം: വിവാദ ബില്ലിന് ജെ.പി.സി ആയില്ല
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ന്ത്രി​മാ​ർ 30 ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ലും ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ സ്ഥാ​നം ന​ഷ്ട​മാ​കു​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ ബി​ല്ലി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​യു​ക്ത പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി (ജെ.​പി.​സി) രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം നീ​ളു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ൺ​സൂ​ൺ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ജെ.​പി.​സി​ക്ക് വി​ട്ട ബി​ല്ലി​ലാ​ണ് ജെ.​പി.​സി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം വൈ​കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ 21, രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലെ പ​ത്തു വീ​തം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മി​തി ബി​ല്ലു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നാം വാ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ടു​ത്ത പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു വ്യ​വ​സ്ഥ.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി​വാ​ദ ബി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന ജെ.​പി.​സി​യി​ലേ​ക്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി, ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി, ശി​വ​സേ​ന- യു.​ബി.​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നം വൈ​കി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഐ​ക്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​മി​തി​യെ ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി, കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന/​കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ 30 ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ലും ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ സ്ഥാ​നം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 130ാം ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ, കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ, ജ​മ്മു -ക​ശ്മീ​ർ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​നാ ബി​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​ൺ​സൂ​ൺ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ജെ.​പി.​സി​ക്ക് വി​ട്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsjpcIndia NewsLatest News
    News Summary - joint parlament council formation delays
    Similar News
    Next Story
    X