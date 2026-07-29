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    India
    Posted On
    date_range 29 July 2026 10:43 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 10:43 PM IST

    കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെതിരെ സംയുക്ത പോരാട്ടം; കർഷക നേതാവിനെ കണ്ട് സി.ജെ.പി

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    കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെതിരെ സംയുക്ത പോരാട്ടം; കർഷക നേതാവിനെ കണ്ട് സി.ജെ.പി
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും യു​വാ​ക്ക​ളെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക നേ​താ​വ് രാ​കേ​ഷ് ടി​കാ​യ​ത്തു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി സി.​ജെ.​പി. അ​ശു​തോ​ഷ് റാ​ങ്ക​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സി.​ജെ.​പി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​മാ​ണ് ഭാ​ര​തീ​യ കി​സാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ (ബി.​കെ.​യു) നേ​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ടി​കാ​യ​ത്തി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ക​ർ​ഷ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും യു​വാ​ക്ക​ളും ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ന്ന് മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ​മ​രം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം അ​ശു​തോ​ഷ് റാ​ങ്ക വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഉ​റ​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് സി.​ജെ.​പി ആ​രോ​പി​ച്ചു. ബി​ഹാ​ർ, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ടി​കാ​യ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ തേ​ടി​യ സി.​ജെ.​പി, ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക-​യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    നേ​ര​ത്തെ ഡ​ൽ​ഹി ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ​ര​ത്തി​ന് രാ​കേ​ഷ് ടി​കാ​യ​ത്ത് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു

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    TAGS:Farmers ProtestCentral govRakesh TikaitCJP Protest
    News Summary - കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെതിരെ സംയുക്ത പോരാട്ടം; കർഷക നേതാവിനെ കണ്ട് സി.ജെ.പി
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