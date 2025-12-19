Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 5:58 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 5:58 PM IST

    'ബി.എം.ഡബ്ല്യു പിന്നേയും ഓടിക്കാലോ.., ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചുറ്റും ഒരു റൗണ്ട് ഓടിച്ചാൽ പോരേ'; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

    ന്യൂഡൽഹി: നിർണായകമായ പാർലമെന്റ് സമ്മേളന സമയത്ത് വിദേശയാത്രപോയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി. ലോക്സഭയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബില്ല് പാസാക്കുമ്പോൾ ജർമനിയിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് നടക്കുന്ന രാഹുലിന്റെ നടപടി ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയാണെന്ന് ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു.

    ഇതുപോലുള്ള ജനവിരുദ്ധ ബില്ലുകൾ പാർലമെന്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പോരാട്ടം നയിക്കേണ്ടയാളല്ലേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് ചോദിച്ച ബ്രിട്ടാസ്, രാജ്യത്തിന് ഒരു ഫുൾടൈം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയാണ് ആവശ്യമെന്നും പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേയാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പിയുടെ വിമർശനം. മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പേര് മാറ്റി 'വിബി-ജി റാം ജി' എന്നാക്കുന്നതടക്കമുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ രാജ്യസഭ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു.

    ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവികാസങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകണം എന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായമില്ല. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല കോൺഗ്രസുകാരും ചോദിച്ചു. എവിടെയാണ് മൂപ്പര് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന്. രാവും പകലും ആളുകൾ ബില്ലിനെതിരേ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബി.എം.ഡബ്ല്യുവിന്റെ മോട്ടോർബൈക്കും കാറും പരിശോധിക്കുന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകില്ലല്ലോ. ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനി അല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് പൂട്ടിപ്പോകാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഉണ്ടല്ലോ ബി.എം.ഡബ്ല്യു കാർ. പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചുറ്റും ഒരു റൌണ്ട് ഓടിച്ചാൽ പോരേ, ബ്രിട്ടാസ് ചോദിച്ചു.

    തൊപ്പിയിൽനിന്ന് പ്രാവിനെ എടുക്കുന്ന മജീഷ്യനെ പോലെയാണ് പല നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവരുന്നത്. കൂടിയാലോചനയോ ചർച്ചകളോ ഇല്ലാതെ ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസിനും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അറിയാം. കുടിലതന്ത്രവുമായി ബിജെപി വരുമെന്ന് അറിയില്ലേയെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ചോദിച്ചു.

    മേശക്ക് മുകളിലേറി ഷാഫിയും ഹൈബിയും ഡീനും; ബില്ലുകൾ കീറിയെറിഞ്ഞ് ഇൻഡ്യ സഖ്യം എം.പിമാർ

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളേ​ന്തി​യ എം.​പി​മാ​രെ​യും കൂ​ട്ടി​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​സ​ഭാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ചു​മാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ എ​ന്ന കൂ​റ്റ​ൻ ബാ​ന​റു​മേ​ന്തി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പ​ക​രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് ഗാ​ര​ന്റി ഫോ​ർ റോ​സ്ഗാ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ജീ​വി​ക മി​ഷ​ൻ -ഗ്രാ​മീ​ൺ (വി​ബി-​ജി റാം ​ജി) ബി​ല്ലി​നെ​തി​രെ പ​ഴ​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്ന് പു​തി​യ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ച്. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ളി​ക്കും മു​മ്പ് പു​റ​ത്ത് അ​ല​യ​ടി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധം ലോ​ക്സ​ഭ​ക്ക​ക​ത്ത് ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കാ​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​ൻ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​തോ​ടെ ഉ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി.

    ബി​ല്ലി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ എ​തി​ർ​പ്പ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​ന്ന​ര വ​രെ നീ​ണ്ട ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി​ക്ക് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ സ​മ​യം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ നി​ര​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​നെ കാ​ണാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​വി​ടെ​യെ​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഭ​യ​ന്ന് പി​ൻ​നി​ര​യി​ൽ പോ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്ന​റി​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ൻ​നി​ര​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്താ​നും ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി തേ​ടാ​നും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​ത്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഇ​ട​പെ​ട്ട കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ബി​ൽ സെ​ല​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി​ക്കോ ജെ.​പി.​സി​ക്കോ വി​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നും പാ​സാ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തെ ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കാ​നാ​യി സ്പീ​ക്ക​ർ മ​ന്ത്രി​യെ വി​ളി​ച്ച​തോ​ടെ ഗാ​ന്ധി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ബി​ല്ലു​ക​ൾ കീ​റി​യെ​റി​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്, മോ​ഹ​ൻ ഭ​ഗ​വ​ത്, ശ്യാ​മ പ്ര​സാ​ദ് മു​ഖ​ർ​ജി എ​ന്നി​വ​രെ​യെ​ല്ലാം പു​ക​ഴ്ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ന്ത്രി ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കാ​ൻ സ​ഭ​യു​ടെ അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യ​തും ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ, ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ പോ​ഡി​യ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ടേ​ബി​ളി​ലേ​ക്ക് ഗാ​ന്ധി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി തു​ട​ങ്ങി. ഇ​വ​ർ​​ക്കൊ​പ്പം ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​മാ​ർ കൂ​ടി ക​യ​റി ഗാ​ന്ധി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ച്ച​തോ​ടെ സ്പീ​ക്ക​റെ സ​ഭ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്നു. ഈ ​ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ശ​ബ്ദ​വോ​ട്ടോ​ടെ ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.


