Madhyamam
    3 Oct 2025 11:19 PM IST
    മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഡി.​വൈ ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡി​നെ​തി​രെ ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി

    DY-Chandrachud
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഡി.​വൈ. ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് സി.​പി.​എം രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ്. ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ് ‘ന്യൂ​സ് ലോ​ൺ​ഡ്രി’​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സ്വ​യം ന​ഗ്ന​നാ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു​വെ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ നീ​തി​ന്യാ​യ​വ്യ​വ​സ്ഥ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന വ​സ്തു​ത​ക്കാ​ണ് അ​ടി​വ​ര​യി​ട​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടാ​സ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​യോ​ധ്യ കേ​സി​ലെ വി​വാ​ദ വി​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം പ​ഞ്ച​ന​ക്ഷ​ത്ര ഹോ​ട്ട​ലാ​യ താ​ജി​ൽ അ​ഞ്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ തീ​ൻ​മേ​ശ​യി​ൽ പ​ത​ഞ്ഞു​പൊ​ങ്ങി​യ വീ​ഞ്ഞി​നു​പി​ന്നി​ലെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്കു വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി പ​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ ബ്രി​ട്ടാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​സ്തു​ത​ക​ള​ല്ല വി​കാ​രം മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​യോ​ധ്യ വി​ധി​യു​ടെ ആ​ത്യ​ന്തി​ക​ദ​ശ​യെ നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​തെ​ന്ന നി​യ​മ​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ് ത​ന്നെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തിലേ​ക്കാ​ണ് അ​ഭി​മു​ഖം എ​ത്തി​യ​ത്. ​ഉ​ദാ​ര മ​നഃ​സ്ഥി​തി​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന പു​റം​മോ​ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ് ക​ടു​ത്ത വ​ർ​ഗീ​യ​ത ഒ​ളി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്ന വ​സ്തു​ത മി‍ഴി​വോ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ൻ അ​ഭി​മു​ഖം സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്നും ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ ​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ് മു​ഖ്യ​ന്യാ​യാ​ധി​പ​നാ​യി​രി​ക്കെ ഗ്യാ​ൻ​വാ​പി സ​ർ​വേ എ​ന്ന ഹി​ന്ദു വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് 91ലെ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കു​ട​ത്തി​ല​ട​ച്ച ഭൂ​ത​ത്തെ തു​റ​ന്നു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു - ലേ​ഖ​ന​ം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

