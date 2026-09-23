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    ജെ.എൻ.യുവിൽ വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ അക്രമം; രാത്രികാല സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ

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    ജെ.എൻ.യുവിൽ വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ അക്രമം; രാത്രികാല സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ
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    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസിനുള്ളിൽ വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ അക്രമമുണ്ടായതായി പരാതി. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി സർവകലാശാല കാമ്പസിലെ സബർമതി ധാബയിൽ നിന്നും ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥിനിയെയാണ് പുറത്തുനിന്നെത്തിയ രണ്ട് അപരിചിതർ ചേർന്ന് അക്രമിച്ചത്. കാമ്പസിലെ താപ്തി ഹോസ്റ്റലിന് സമീപം ഒരു കാറിലെത്തിയ പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ പെൺകുട്ടി കാമ്പസിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കാമ്പസിൽ വൻ ബഹളമുണ്ടായി.

    വിവരമറിഞ്ഞ് ജെ.എൻ.യു സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂനിയൻ ഭാരവാഹികളും മറ്റ് വിവിധ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും സ്ഥലത്തെത്തി. അധികൃതർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസും കാമ്പസിലെത്തി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പെൺകുട്ടി പൊലീസിൽ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കാമ്പസിൽ കടുത്ത മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

    കാമ്പസിനുള്ളിലേക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കാമ്പസിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ആളൊഴിഞ്ഞ വഴികളിൽ കൂടുതൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, പ്രധാന കവാടങ്ങളിൽ എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ അധികൃതർക്കെതിരെ സമരം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പ്രതികൾക്ക് കാമ്പസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥി യൂനിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ അതിക്രമങ്ങൾ ഗുരുതര സുരക്ഷാവീഴ്ചകളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ക്യാമ്പസുകളിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും ശക്തമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും അധികൃതർ എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

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    News Summary - JNU Student Safety Concerns
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