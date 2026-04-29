    29 April 2026 11:27 AM IST
    29 April 2026 11:27 AM IST

    ഒടുവിൽ കണ്ണുതുറന്നു; ബാങ്കിൽ അസ്ഥികൂടവുമായെത്തിയ ജിതു മുണ്ടക്ക് ആ തുക ലഭിച്ചു

    കിയോഞ്ജർ (ഒഡീഷ): രാജ്യത്തെ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച് സഹോദരിയുടെ അസ്ഥികൂടവുമായി ബാങ്കിൽ എത്തിയ ജിതു മുണ്ടക്ക് ഒടുവിൽ ആ 19,300 ലഭിച്ചു. ഒഡീഷ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൊവ്വാഴ്ച കിയോഞ്ജർ ജില്ലയിലെ ഡയാനാലി ഗ്രാമത്തിലെത്തി തുക കൈമാറി. നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഗ്രാമവാസികളുടെയും ജന പ്രതിനിധികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തുക നൽകിയത്. ജില്ല റെഡ് ക്രോസ് ഫണ്ട് 30,000 രൂപയും കൈമാറി.

    തുക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ അ​സ്ഥി​കൂ​ടം തോ​ളി​ലേ​റ്റി തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു ജിതു മുണ്ട ​ബാ​ങ്കി​ലെത്തിയിരുന്നത്. മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ബാ​ങ്കി​ൽ പോ​യെ​ങ്കി​ലും പ​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ചാ​വ​കാ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നോ ആ​യി​രു​ന്നു ബാ​ങ്കി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്. സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും അ​യാ​ൾ നി​സ്സ​ഹാ​യ​നാ​യി മ​ട​ങ്ങി.

    ത​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ മ​റ്റ് വ​ഴി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട ജി​തു, തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കു​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. തു​ണി​യി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ അ​സ്ഥി​കൂ​ടം തോ​ളി​ലേ​റ്റി കൊ​ടും വെ​യി​ലി​ൽ മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ന്ന് ബാ​ങ്കി​ലെ​ത്തി.

    ബാ​ങ്കി​ന്റെ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ട് ഞെ​ട്ടി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ ഉ​ട​ൻ ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​കാ​ഴ്ച ക​ണ്ട് നാ​ട്ടു​കാ​രും സ്ത​ബ്ധ​രാ​യി. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് ജി​തു​വി​നെ ശാ​ന്ത​നാ​ക്കു​ക​യും അ​സ്ഥി​കൂ​ടം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​കയായിരുന്നു.

    സംഭവം വിവാദമായതോട പടാന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെത്തി ജിതുവിനെ കൗൺസിലിങ് നടത്തി. പിന്നീട് അസ്ഥികൂടം തിരികെ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വീണ്ടും സംസ്കരിച്ചു.

    TAGS: skelton, Odisha, bank, account
    News Summary - Jitu Munda got the money with the skeleton at the bank
    Similar News
