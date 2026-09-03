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    ഝാർഖണ്ഡ് എസ്.​ഐ.ആർ; മുസ്‍ലിം വോട്ടുകൾ വെട്ടാൻ ഫോം-7 ദുരുപയോഗം വ്യാപകം

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    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ
    ഝാർഖണ്ഡ് എസ്.​ഐ.ആർ; മുസ്‍ലിം വോട്ടുകൾ വെട്ടാൻ ഫോം-7 ദുരുപയോഗം വ്യാപകം
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ (എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ) മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി ബൂ​ത്ത്​ ലെ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രു​ടെ (ബി.​എ​ൽ.​എ) വ്യാ​പ​ക ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. ഗോ​ദ്ദ ജി​ല്ല​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ഫോം-7 ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി ദ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്രി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണാ​ത്മ​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​ഞ്ചി​ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ബി.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ഫോം-​7 ​ഉ​​​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​ര് നീ​ക്കാ​ൻ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​ഹേ​ഷ് ടി​ക്ക​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും 2003ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി പേ​രു​ള്ള​വ​രെ​യു​മാ​ണ് നീ​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ചി​ല ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഫോ​മു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​ത് വ​ലി​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കൂ​ട്ട​മാ​യി ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ​ത​ന്നെ ഫോ​മു​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. വി​ഷ​യം ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ട​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഇ​ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും എം.​പി​യും മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ ബി.​ജെ.​പി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഫോം-7 ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ൽ​കി ഒ​രു കാ​ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നീ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി​ക​ൾ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​താ​തീ​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Jharkhand SIR divert Muslim votes is widespread
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