ന്യൂഡൽഹി: ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ യാത്രക്കാരനോട് ക്ഷോഭിച്ച എയറഹോസ്റ്റസിനെ പിന്തുണച്ച് ജെറ്റ് എയർവേസ് സി.ഇ.ഒ സഞ്ജീവ് കപൂർ. എയർഹോസ്റ്റസുമാരും മനുഷ്യരാണെന്നും അധിക്ഷേപവും അപമാനവും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. വിമാനത്തിൽ പലപ്പോഴും ജീവനക്കാർ അപമാനത്തിനും ശാരീരികാതിക്രമങ്ങൾക്കും വിധേയമാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 19കാരിയായ എയർഹോസ്റ്റസിന് നേരിട്ട അനുഭവവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.

“ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, വിമാന ജോലിക്കാരും മനുഷ്യരാണ്. അവർ (​ഇൻഡിഗോ ജീവനക്കാരി) ഇങ്ങ​നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തിരിക്കണം. വർഷങ്ങളായി, ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ ജീവനക്കാരെ 'വേലക്കാർ' എന്നും അതിനേക്കാൾ​ മോശമായും വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മർദിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും വരെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവൾ (​ഇൻഡിഗോ ജീവനക്കാരി) നേരിട്ട സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു” -സഞ്ജീവ് കപൂർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

As I had said earlier, crew are human too. It must have taken a lot to get her to breaking point. Over the years I have seen crew slapped and abused on board flights, called "servant" and worse. Hope she is fine despite the pressure she must be under. https://t.co/cSPI0jQBZl