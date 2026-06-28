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    India
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 10:05 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 10:05 PM IST

    രാജസ്ഥാനിൽ ജെ.ഇ.ഇ വിദ്യാർഥിനി ജീവനൊടുക്കി

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    രാജസ്ഥാനിൽ ജെ.ഇ.ഇ വിദ്യാർഥിനി ജീവനൊടുക്കി
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    കോ​ട്ട(​രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ): പ്ര​മു​ഖ കോ​ച്ചി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ കോ​ട്ട​യി​ൽ​ വീ​ണ്ടും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ. ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 18കാ​രി​യാ​യ ജെ.​ഇ.​ഇ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ജ​യ​ശ്രീ​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​ണി​ത്.

    12ാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ജ​യ​ശ്രീ കോ​ട്ട​യി​ലെ ഒ​രു കോ​ച്ചി​ങ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ത​യാ​റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന അ​രാ​രി​യ റാ​ണി​ഗ​ഞ്ച് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11 ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഉ​ട​ൻ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ചി​കി​ത്സ​യ്ക്കി​ടെ​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വി​ജ്ഞാ​ൻ ന​ഗ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പേ​യി​ങ് ഗ​സ്റ്റാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച ശേ​ഷം മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:RajasthanJEEIndiaSuicide
    News Summary - JEE student commits suicide in Rajasthan
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