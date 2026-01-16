Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 6:55 AM IST

    ബിഹാറിൽ എം.എൽ.എമാരെ ചാക്കിടാൻ ജെ.ഡി.യുവും ബി.ജെ.പിയും

    നീ​ക്കം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഇ​ല്ലാ​താ​വും
    ബിഹാറിൽ എം.എൽ.എമാരെ ചാക്കിടാൻ ജെ.ഡി.യുവും ബി.ജെ.പിയും
    camera_altനരേന്ദ്ര മോദി, നിതേഷ് കുമാർ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​റി​ൽ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​മേ​ൽ​പ്പി​ച്ച് എ​ൻ.​ഡി.​എ വ​ൻ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തി ര​ണ്ടു​മാ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലെ​യും ചി​ല എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ കൂ​റു​മാ​റ്റ ച​ർ​ച്ച സ​ജീ​വം.

    243 അം​ഗ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ 202 സീ​റ്റ് എ​ൻ.​ഡി.​എ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് 35 സീ​റ്റി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച ആ​റ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ജെ.​ഡി.​യു​വി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യാ​ണ് അ​ഭ്യൂ​ഹം.

    ഈ ​നീ​ക്കം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഇ​ല്ലാ​താ​വും. ആ​റ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ കൂ​റു​മാ​റി​യാ​ൽ, നി​ല​വി​ൽ 85 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള ജെ.​ഡി.​യു ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക​ക്ഷി​യാ​കും. ഇ​തോ​ടെ 89 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക​ക്ഷി​യെ​ന്ന സ്ഥാ​നം ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​കും. ഇ​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ്വ​ന്തം സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ ഉ​പേ​ന്ദ്ര കു​ഷ്‍വാ​ഹ​യു​ടെ ആ​ർ.​എം.​എ​ല്ലി​ന്റെ നാ​ല് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യും അ​ട​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് അം​ഗ​ബ​ലം കൂ​ട്ടാ​നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും അ​തൃ​പ്ത​രാ​ണെ​ന്നും, അ​വ​ർ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​രു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ജെ.​ഡി.​യു അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്രം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജ​നു​വ​രി എ​ട്ടി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജേ​ഷ് റാം ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ര​ണ്ട് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും മ​ക​ര​സം​ക്രാ​ന്തി​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദ​ഹി ചൗ​റ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​റു​പേ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ എ​ങ്ങോ​ട്ടും പോ​കി​ല്ലെ​ന്നും നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​വ​ർ പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ എ​ത്താ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ മാ​റ്റാ​ൻ എ​ൻ.​ഡി.​എ ന​ട​ത്തു​ന്ന ത​ന്ത്ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും ബി​ഹാ​റി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ന​വാ​സ് ആ​ലം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ർ.​എം.​എ​ല്ലി​ന്റെ നാ​ല് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​രും അ​സം​തൃ​പ്ത​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നാ​ലാ​മ​ത്തെ എം.​എ​ൽ.​എ പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഉ​പേ​ന്ദ്ര കു​ഷ്‍വാ​ഹ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ സ്നേ​ഹ​ല​ത​യാ​ണ്. സ​ഭ​യി​ൽ അം​ഗ​മ​ല്ലാ​ത്ത മ​ക​ൻ ദീ​പ​ക്കി​നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് മൂ​ന്നു​പേ​രെ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    പുറത്താക്കിയ മകന്‍റെ മകരസംക്രാന്തി പരിപാടിയിൽ ലാലു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ തേ​ജ് പ്ര​താ​പ് യാ​ദ​വ് മ​ക​ര സം​ക്രാ​ന്തി​ക്ക് പ​ട്‍ന​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദ​ഹി ചൗ​റ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പി​താ​വ് ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. ജ​ന​ശ​ക്തി ജ​ന​താ ദ​ൾ എ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച തേ​ജ് പ്ര​താ​പ് ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഭ്യൂ​ഹ​മു​ണ്ട്.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​രി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വു​മാ​യ വി​ജ​യ് കു​മാ​ർ സി​ഹ്ന എ​ന്നി​വ​രും ചി​ല മ​ന്ത്രി​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഇ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​ണ് കൗ​തു​ക​മാ​യ​ത്. മ​ക​നു​മാ​യു​ള്ള അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന നീ​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​തി​നെ ചി​ല​ർ കാ​ണു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ല.

    തേ​ജ് പ്ര​താ​പ് യാ​ദ​വി​നെ ലെ​ജി​സ്ലേ​റ്റി​വ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ലേ​ക്ക് ബി.​ജെ.​പി നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്തേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഊ​ഹാ​പോ​ഹം. ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, രാ​ഷ്‍ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ത​ന്‍റെ പി​താ​വ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ള്ള​താ​യി പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:BiharJDUpolitical partiesBJP
    News Summary - JDU and BJP to sack MLAs in Bihar
