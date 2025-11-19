Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightജാ​സി​ർ ബി​ലാ​ൽ...
    India
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 6:46 AM IST

    ജാ​സി​ർ ബി​ലാ​ൽ എ​ൻ.​ഐ.​എ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ; അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ.​ഡി റെ​യ്‌​ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    ജാ​സി​ർ ബി​ലാ​ൽ എ​ൻ.​ഐ.​എ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ; അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ.​ഡി റെ​യ്‌​ഡ്
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: ചെ​​ങ്കോ​​ട്ട സ്ഫോ​​ട​​ന ഗൂ​​ഢാ​​ലോ​​ച​​ന​​യി​​ൽ ഉ​​മ​​ർ ന​​ബി​​യു​​ടെ കൂ​​ട്ടാ​​ളി ജാ​​സി​​ർ ബി​​ലാ​​ൽ വാ​​നി​​യെ ഡ​​ൽ​​ഹി കോ​​ട​​തി പ​​ത്ത് ദി​​വ​​സം എ​​ൻ.​​ഐ.​​എ ക​​സ്റ്റ​​ഡി​​യി​​ൽ വി​​ട്ടു. ശ്രീ​​ന​​ഗ​​റി​​ൽ നി​​ന്ന് തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്ച​​യാ​​ണ് അ​​ന​​ന്ത്‍നാ​​ഗി​​ലെ ഖാ​​സി​​ഗു​​ണ്ഡ് സ്വ​​ദേ​​ശി​​യാ​​യ ഇ​​യാ​​ളെ അ​​റ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്ത​​ത്. ഭീ​​ക​​രാ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക സ​​ഹാ​​യം ന​​ൽ​​കാ​​ൻ ഡ്രോ​​ണു​​ക​​ൾ നി​​ർ​​മി​​ക്കു​​ക​​യും റോ​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ൾ വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്തെ​​ന്നാ​​ണ് ജാ​​സി​​ർ ബി​​ലാ​​ലി​​നെ​​തി​​രാ​​യ കു​​റ്റാ​​രോ​​പ​​ണം.

    അ​​ൽ ഫ​​ലാ​​ഹ് സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​മു​​ള്ള നി​​ര​​വ​​ധി സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ എ​​ൻ​​ഫോ​​ഴ്‌​​സ്‍മെ​​ന്‍റ് ഡ​​യ​​റ​​ക്‌​​ട​​റേ​​റ്റ് (ഇ.​​ഡി) റെ​​യ്ഡ് ന​​ട​​ത്തി. ഡ​​ൽ​​ഹി ഓ​​ഖ്‌​​ല​​യി​​ലു​​ള്ള അ​​ൽ ഫ​​ലാ​​ഹ് ട്ര​​സ്റ്റി​​ന്‍റെ ഓ​​ഫി​​സി​​ലും സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മേ​​ൽ​​നോ​​ട്ടം വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ ഓ​​ഫി​​സു​​ക​​ളി​​ലും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ ത​​ല​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ 25 സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​ണ് ചൊ​​വ്വാ​​ഴ്ച പു​​ല​​ർ​​ച്ച 5.15 മു​​ത​​ൽ റെ​​യ്‌​​ഡ് ന​​ട​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ അ​​റി​​യി​​ച്ചു. അ​​ന​​ധി​​കൃ​​ത പ​​ണ​​മി​​ട​​പാ​​ട് നി​​രോ​​ധ​​ന നി​​യ​​മ​​ത്തി​​ന് കീ​​ഴി​​ൽ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക്കെ​​തി​​രെ കേ​​സെ​​ടു​​ത്തി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Red fortNIA.ArrestDelhi Red Fort Blast
    News Summary - Jasir Bilal in NIA custody; ED raids Al Falah establishments
    Similar News
    Next Story
    X