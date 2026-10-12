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    ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടയാളമായി ജന്തർ മന്തർ; പോരാട്ടങ്ങളുടെ വേദിയായ ചരിത്രഭൂമി ഓർമയാകുന്നു

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    ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടയാളമായി ജന്തർ മന്തർ; പോരാട്ടങ്ങളുടെ വേദിയായ ചരിത്രഭൂമി ഓർമയാകുന്നു
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​മെ​ത്തു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന ഇ​ടം. അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ണ്ണാ ഹ​സാ​രെ​യു​ടെ നി​രാ​ഹാ​ര​സ​മ​രം മു​ത​ൽ നി​ർ​ഭ​യ കേ​സി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളും നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷാ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​ക്കെ​തി​രാ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളും വ​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​നെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വേ​ദി​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം അ​ധി​കാ​രി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്.

    അ​ഴി​മ​തി, അ​നീ​തി, സ്ത്രീ ​സു​ര​ക്ഷ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണു​തു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ. ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​കു​മാ​യി​രു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് ഈ ​വേ​ദി സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി.

    1993ൽ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കു​മെ​തി​രെ 33 സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ‘ജ​യി​ൽ നി​റ​ക്ക​ൽ’ സ​മ​ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ആ​ദ്യ​കാ​ല പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ഏ​ക​ദേ​ശം 25,000 പേ​ർ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഏ​താ​ണ്ട് ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം അ​ണ്ണാ ഹ​സാ​രെ​യി​ലൂ​ടെ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. അ​ഴി​മ​തി ത​ട​യാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ൻ ലോ​ക്പാ​ൽ ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് 2011 ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ചി​ന് ഹ​സാ​രെ അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സ​ത്തെ നി​രാ​ഹാ​ര​സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​യു​ക്ത ക​ര​ട് സ​മി​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഹ​സാ​രെ സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    2012 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ രാ​ജ്യം മു​ഴു​വ​ൻ ന​ടു​ങ്ങി​യ ‘നി​ർ​ഭ​യ’ സം​ഭ​വ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ൻ യു​വ​ജ​ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നാ​ണ് ഈ ​വേ​ദി സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. 2014ൽ ​വം​ശീ​യ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നി​ഡോ താ​നി​യ​ക്ക് നീ​തി തേ​ടി​യും സ​മ​രം ന​ട​ന്നു. 2017ൽ ​ക​ടാ​ശ്വാ​സ​വും വ​ര​ൾ​ച്ചാ സ​ഹാ​യ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ 41 ദി​വ​സം നീ​ണ്ട സ​മ​ര​വും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    2023ൽ ​ഗു​സ്തി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ​തി​രെ പ്ര​മു​ഖ ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ധ​ർ​ണ​യും ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. 2024ലും 2026​ലും നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷാ ചോ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​റി​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 2026ലെ ​നീ​റ്റ് വി​രു​ദ്ധ സ​മ​രം തെ​രു​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​ക​യും കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ന്റെ രാ​ജി​ക്കാ​യി വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ദി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​ത് വി​യോ​ജി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​മ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

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    News Summary - Jantar Mantar as the Symbol of Democracy: Historic Site of Protests Becomes a Memory
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