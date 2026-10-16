തെരുവിലെ സമരം ഇനി സ്ക്രീനിൽ; ജന്തർ മന്ദർ പ്രക്ഷോഭം വിഡിയോ ഗെയിമാകുമ്പോൾ

തെരുവിലെ സമരം ഇനി സ്ക്രീനിൽ; ജന്തർ മന്ദർ പ്രക്ഷോഭം വിഡിയോ ഗെയിമാകുമ്പോൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തലസ്ഥാനത്തെ തെരുവുകളിൽ അലയടിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പൊലീസ് നടപടികളും ഇനി മൊബൈൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനുകളിൽ വിഡിയോ ഗെയിമുകളായി പുനർജനിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ടും ഇലക്ടറൽ റോൾ പരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകതകൾക്കെതിരെയും നടന്നുപോകുന്ന ജന്തർ മന്ദർ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സൌജന്യ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
‘ജന്തർ മന്ദർ ചലോ’, ‘ഭാഗ് നേഹ ഭാഗ്’, ‘ജന്തർ മന്ദർ ടു ജയിൽ’ തുടങ്ങിയ വിഡിയോ ഗെയിമുകളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഗെയിമർമാർക്കിടയിലും ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളെയും സമരമാർഗങ്ങളെയും വരുംതലമുറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഗെയിമിങ് അനുഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഗെയിം ഡെവലപ്പർമാർ.
സമരക്കാരനാകാം, പോലീസുമാകാം!
ബറേലി സ്വദേശിയായ 27 കാരൻ സൂരജ് കുശ്വാഹയാണ് ‘ജന്തർ മന്ദർ ചലോ’ എന്ന ഗെയിമിന് പിന്നിൽ. ക്ലൗഡ് ഗെയിമിങ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സൂരജ് വാർത്തകൾ കണ്ട പ്രചോദനത്തിലാണ് വെറും ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ട് എ.ഐയുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് വികസിപ്പിച്ചത്.
ഗെയിമിൽ കളിക്കാർക്ക് പൊലീസിന്റെയോ സമരക്കാരുടെയോ ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. സമരക്കാരാണെങ്കിൽ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ജന്തർ മന്ദറിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യണം. ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ വലിപ്പമനുസരിച്ച് ശക്തികൂടും. കണ്ണീർവാതകവും വാട്ടർ പീരങ്കികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളായി മുന്നിലുണ്ടാകും. എന്നാൽ, കസ്റ്റഡിയിലാകുന്ന സമരക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണ് പൊലീസ് വേഷത്തിലുള്ള കളിക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം. സമരത്തിനിടയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖം നൽകുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും സാധിക്കും.
ശ്രദ്ധനേടി ‘ഭാഗ് നേഹ ഭാഗ്’
ഐസ അധ്യക്ഷ നേഹ ബോറയുടെ സമരാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഗെയിമാണ് ‘ഭാഗ് നേഹ ഭാഗ്’. തിരക്കഥാകൃത്തും ഫിലിം മേക്കറുമായ അനവ് നായരും സഹോദരൻ അക്ഷയ് നായരും ചേർന്നാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത്. പ്രശസ്ത ജർമ്മൻ സിനിമ 'റൺ ലോല റൺ', ജനപ്രിയ ഗെയിമുകളായ 'സബ്വേ സർഫേഴ്സ്', 'സൂപ്പർ മാരിയോ' എന്നിവയുടെ മാതൃകയിലാണ് ഇതിന്റെ ഘടന.
പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് നേഹ ബോറ ജന്തർ മന്ദറിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നതാണ് ഗെയിമിന്റെ പ്രമേഹം. ബാരിക്കേഡുകളും പോലീസ് വാഹനങ്ങളും ചാടിക്കടന്ന് വേണം യാത്ര തുടരാൻ. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി 'ഡി' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ കോയിനുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലൂടെ കളിക്കാർക്ക് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കും.
'അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി' കോയിനുകളും ഗ്യാനേഷ് കുമാറും
കൈലാഷ് പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്ന കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നേതാക്കളായ അഭീജിത് ദിപ്കെ, സൌരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ‘ജന്തർ മന്ദർ ടു ജയിൽ’ എന്ന ഗെയിം. മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ജയിൽ കമ്പികളും ഓറഞ്ച് കുപ്പായമിട്ട പോലീസുകാരെയും വെട്ടിച്ച് 'Accountability' (ഉത്തരവാദിത്തം), 'Democracy' (ജനാധിപത്യം) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ കോയിനുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ഇതിലെ ലക്ഷ്യം.
ഇതിന് പുറമെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ മാസ്ക് ധരിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഉപഹാസപരമായ മറ്റ് ഗെയിമുകളും നെറ്റിൽ തരംഗമാകുന്നുണ്ട്. തെരുവിൽ പെയ്യുന്ന വെള്ളപ്പീരങ്കികളെയും കണ്ണീർവാതകങ്ങളെയും കസ്റ്റഡി നടപടികളെയും അതിജീവിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തുടരാൻ തലമുറകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്രക്ഷോഭമായി ഈ വിഡിയോ ഗെയിമുകൾ ഇതിനോടകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
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