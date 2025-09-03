Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right‘സെബി’ക്കെതിരെ കേസ്...
    India
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:46 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:46 PM IST

    ‘സെബി’ക്കെതിരെ കേസ് നൽകി ​ജെയ്ൻ സ്ട്രീറ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    sebi
    cancel

    മും​ബൈ: അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഓ​ഹ​രി ട്രേ​ഡി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ജെ​യ്ൻ സ്ട്രീ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ(​സെ​ബി)​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. വി​പ​ണി​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച് ജെ​യ്ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​നെ​തി​രെ സെ​ബി ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റീ​സ് അ​പ്പ​ല​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ മു​മ്പാ​കെ കേ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​പ​ണി​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ഖ​ണ്ഡി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സെ​ബി ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ജെ​യ്ൻ സ്ട്രീ​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ സെ​ബി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഓ​ഹ​രി സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ജൂ​ലൈ നാ​ലി​ന് ജെ​യ്ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​നെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി വി​ല​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഉ​ത്ത​ര​വ് ല​ഭി​ച്ച് 21 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ സെ​ബി ക​മ്പ​നി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Modi GovernmentsebiWorld NewsIndia News
    News Summary - Jane Street files case against SEBI
    Similar News
    Next Story
    X