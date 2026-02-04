Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    4 Feb 2026 6:37 AM IST
    Updated On
    4 Feb 2026 6:37 AM IST

    വിദ്വേഷ പരാമർശം: ഹിമന്തക്കെതിരെ ജംഇയ്യത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്നും ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ​യാ​കെ ചാ​പ്പ കു​ത്തു​ക​യാണെന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു
    വിദ്വേഷ പരാമർശം: ഹിമന്തക്കെതിരെ ജംഇയ്യത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​സ​മി​ൽ ബം​ഗാ​ളി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് വി​ദ്വേ​ഷ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ​ശ​ർ​മ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മാ​യെ ഹി​ന്ദ് (മ​ഹ്‌​മൂ​ദ് മ​ദ​നി വി​ഭാ​ഗം) സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. പ​ര​സ്യ​മാ​യി വ​ർ​ഗീ​യ​വും അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം വി​ഭാ​ഗീ​യ​വു​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്നും ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ​യാ​കെ ചാ​പ്പ കു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മാ​യെ ഹി​ന്ദ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മൗ​ലാ​ന മ​ഹ്മൂ​ദ് മ​ദ​നി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ബം​ഗാ​ളി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ അ​സ​മി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വേ​ള​യി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​മെ​ന്നും അ​വ​രെ ക​ഴി​വ​തും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​നം വി​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജ​നു​വ​രി 27ന് ​അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ധി​കാ​ര​പ​ദ​വി​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ രാ​ഷ്‍ട്രീ​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ അ​തി​രു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബം​ഗാ​ളി വം​ശ​ജ​രാ​യ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ അ​സ​ഭ്യ​മാ​യി ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ദ​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​രും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്കും നി​യ​മ​ത്തി​നും മു​ക​ളി​ല​ല്ലെ​ന്നും സ​മ​ത്വം, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത, മ​നു​ഷ്യ​ത്വം എ​ന്നീ കാ​ത​ലാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​ത്ത​രം പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളു​മെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​ന്നു.

    വി​ദ്വേ​ഷ​പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലി​രി​ക്കെ, ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കോ​ട​തി ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

