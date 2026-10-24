ജാമിഅ മില്ലിയയിൽ സമരം കനക്കുന്നു; കാമ്പസിലെത്താൻ വിലക്ക്, ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനാക്കി സർവകലാശാല

ജാമിഅ മില്ലിയയിൽ സമരം കനക്കുന്നു; കാമ്പസിലെത്താൻ വിലക്ക്, ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനാക്കി സർവകലാശാലtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭവും കാമ്പസിലെ വിവാദ പോസ്റ്ററുകളും സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ക്ലാസുകൾ താൽക്കാലികമായി ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കാൻ ജാമിഅ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ സർവകലാശാല അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. കാമ്പസിലെ ക്രമസമാധാന നില പൂർവസ്ഥിതിയിലാകുന്നതുവരെ ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തുടരുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്.
യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന പ്രാഥമിക ആവശ്യവുമായി ആരംഭിച്ച സമരം, കാമ്പസിൽ 'ഫ്രീ കശ്മീർ', 'ഫ്രീ ഷർജീൽ ഇമാം' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ, സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സർവകലാശാലയിലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് എം.പി ഇമ്രാൻ മസൂദിനെ വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പോസ്റ്ററുകളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഇമ്രാൻ മസൂദ്; 'കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകം'
പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ചുമത്തപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ജെ.എൻ.യു ഗവേഷക വിദ്യാർഥി ഷർജീൽ ഇമാമിന്റെ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളാണ് കാമ്പസിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. എന്നാൽ, ഈ വിവാദ പോസ്റ്ററുകളെയും മുദ്രാവാക്യങ്ങളെയും കോൺഗ്രസ് എം.പി ഇമ്രാൻ മസൂദ് ശക്തമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.
"വിദ്യാർഥികളുടെ ഈ ന്യായമായ പ്രക്ഷോഭത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഒരുകാര്യം മനസ്സിലാക്കണം; കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി നിലനിർത്താൻ ജീവൻ നൽകാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അത്തരം വിഘടനവാദ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുതരത്തിലും പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല."
— ഇമ്രാൻ മസൂദ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികളെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ അധികൃതരുടെ നടപടിയെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
'വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു'; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യം
രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയായ വിദ്യാർഥികളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താനാണ് ഭരണകൂടവും സർവകലാശാലയും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇമ്രാൻ മസൂദ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ സർവകലാശാലാ അധികൃതർ മടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. 'എന്റെ കുട്ടികൾക്കായി ജീവൻ നൽകാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഇവരാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി. അവരുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്താനാണ് ഇവിടെ ശ്രമം നടക്കുന്നത്. പുറത്താക്കിയ വിദ്യാർഥികളെ ഉടനടി തിരിച്ചെടുക്കണം' എന്നും ഇമ്രാൻ മസൂദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കാമ്പസിൽ സമരം ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ ഇതുവരെ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറായിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റിയത്.