Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇറാൻ എംബസിയിലെത്തി...
    India
    Posted On
    date_range 5 March 2026 5:47 PM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 5:47 PM IST

    ഇറാൻ എംബസിയിലെത്തി ജമാഅത്തിന്റെ അനുശോചനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇറാൻ എംബസിയിലെത്തി ജമാഅത്തിന്റെ അനുശോചനം
    cancel
    camera_alt

    ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി ഹിന്ദ് ​പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് സആദത്തുല്ല ഹുസൈനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജമാഅത്ത് പ്രതിനിധികൾ ഇറാൻ അംബാസഡറെ കണ്ട് അനുശോചനമറിയിച്ചപ്പോൾ

    ന്യൂഡൽഹി: ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല ഖാംനഇയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ ദുഃഖവും അനുശോചനവും അറിയിച്ച് ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി ഹിന്ദ് പ്രതിനിധികൾ ഇറാൻ എംബസിയിലെത്തി.

    ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ ഡോ. മുഹമ്മദ് ഫത്താലി, ഗ്രാൻഡ് ആയത്തുള്ള സയ്യിദ് അലി ഖമേനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിനിധി ആയത്തുല്ല ഡോ. അബ്‍ദുൾ മജീദ് ഹക്കിം ഇലാഹി, പരമോന്നത നേതാവിന്‍റെ പ്രതിനിധിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി എന്നിവരെയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി ഹിന്ദ് പ്രസിഡന്‍റ് സയ്യിദ് സആത്തുല്ല ഹുസൈനി, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് പ്രൊഫ. മുഹമ്മദ് സലിം , ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഐ കരീമുല്ല എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചത്.

    ആയത്തുല്ല ഖാംനഇയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ലോകമാകെ സ്വാതന്ത്ര്യവും നീതിയും കാംക്ഷിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എക്കാലവും പ്രചോദനം ആയിരിക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഇറാനു മേൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്‍ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ധാർമിക തത്വങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jamaat islamiiran embasy
    News Summary - Jamaat reaches Iranian embassy for condolences
    Similar News
    Next Story
    X