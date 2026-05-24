    date_range 24 May 2026 11:02 PM IST
    date_range 24 May 2026 11:02 PM IST

    അദാനി പദ്ധതിക്കായി മുറിച്ചുമാറ്റുന്നത് ആറു ലക്ഷം മരങ്ങൾ -ജയ്റാം രമേശ്

    ന്യൂഡൽഹി: മധ്യപ്രദേശിലെ സിംഗ്രൗലി ജില്ലയിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൽക്കരി ഖനന പദ്ധതി അതീവ പരിസ്ഥിതി ലോലമായ വനഭൂമിയെ തകർക്കുന്നതാണെന്നും ഇതിനായി ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വരുമെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയ്റാം രമേശ്.

    ഏകദേശം 7000 ഏക്കർ വരുന്ന ഈ പ്രദേശം വനങ്ങളുടെ സമൃദ്ധികൊണ്ടും ആനത്താരകളുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ടും 2011ൽ ഖനനം പാടില്ലാത്ത ‘നോ-ഗോ’ മേഖലയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ജയ്റാം രമേശ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഈ അനുമതിക്കെതിരെ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹരജി സമർപ്പിക്കാൻ വൈകി എന്ന സാങ്കേതിക കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏപ്രിലിൽ തള്ളിയിരുന്നു. കേസിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെയായിരുന്നു ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ നടപടി. പദ്ധതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നിയമപരമായ വാതിലുകൾ ഇനിയും അടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS: adani group, Jairam Ramesh, Tree cut, Gautham adani
    News Summary - Jairam Ramesh says Six lakh trees being cut for Adani project
