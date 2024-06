ഫലം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നു; ആരുടെ നിർദേശ പ്രകാരമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനോട് ജയറാം രമേശ്

ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്‍റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഫലം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാ എം.പിയുമായ ജയറാം രമേശ്. ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഫലം അപ്ഡേറ്റു ചെയ്യാനുണ്ടായ വേഗം ഇപ്പോഴില്ലെന്നും, പതിയെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദേശം ആരാണ് നൽകിയതെന്നും ജയറാം രമേശ് എക്സിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്ത കുറിപ്പിൽ ചോദിച്ചു.

ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കമീഷനെ വിമർശിച്ച് ജയറാം രമേശ് രംഗത്തുവന്നത്. നേരത്തെ, ഇന്ത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും പാർലമെന്‍റിൽനിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ മോദി തയാറായിരിക്കണമെന്നും ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

Dear @ECISVEEP, why are the results on the ECI website and various channels not being updated at the pace that they were for the last two hours? Where have the orders for the slowdown come from?