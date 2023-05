cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ജ​യ്പൂ​ർ സ്ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്ക​​പ്പെ​ട്ട നാ​ലു പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഈ ​മാ​സം 17ന് ​വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കും. 71 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട 2008ലെ ​സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ക. വി​ചാ​ര​ണ​ക്കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച വ​ധ​ശി​ക്ഷ ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രെ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ അ​പ്പീ​ലി​ലും വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ക. മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മു​കു​ൾ റോ​ഹ്ത്ത​ഗി​യാ​ണ് ചി​ല ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​ത്.

വ​ള​രെ മോ​ശം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി മാ​ർ​ച്ച് 29ന് ​വി​ചാ​ര​ണ​ക്കോ​ട​തി വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്കി പ്ര​തി​ക​ളെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ട​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യോ​ട് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Jaipur blast: Appeal against acquittal of those sentenced to death in High Court