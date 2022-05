കോൺഗ്രസിനു പിന്നാലെ ബി.ജെ.പി നേതൃയോഗവും രാജസ്ഥാനിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു ​പി​ന്നാ​ലെ പാ​ർ​ട്ടി ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും വേ​ദി രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ. പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ-​സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം ഈ ​മാ​സം 20,21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ജ​യ്പൂ​രി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ചു.

ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഒ​രു​ക്ക​വും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് യോ​ഗം.​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും.ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രോ​ടും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രോ​ടും ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ സി​ങ് ക​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ചി​ന്താ​ശി​ബി​രം ഈ ​മാ​സം 13 മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു ദി​വ​സം ഉ​ദ​യ്പൂ​രി​ലാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​നാ​യി എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, അ​ജ​യ് മാ​ക്ക​ൻ, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ശോ​ക് ഗെ​ഹ് ലോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ ജോ​ധ്പൂ​രി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Its Congress vs BJP at Rajasthan as state to witness high-profile meetings on May