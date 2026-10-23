അരുണാചലിൽ ഇന്ത്യ, ചൈന സൈനികർ നേർക്കുനേർ; അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്നു

അരുണാചലിൽ ഇന്ത്യ, ചൈന സൈനികർ നേർക്കുനേർ; അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്നുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഇന്ത്യ-ചൈന സൈനികർ തമ്മിലുള്ള മുഖാമുഖ സംഘർഷം പലയിടങ്ങളിലായി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് ഇൻഡോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് (ഐ.ടി.ബി.പി) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശത്രുജീത് സിംഗ് കപൂർ. ചൈനീസ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പി.എൽ.എ) സൈനികരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സേന പുതുതായി രൂപീകരിച്ച 'ശൗര്യ കമാൻഡോ' സംഘം അതിർത്തിയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
ഒക്ടോബർ 24-ന് നടക്കുന്ന ഐ.ടി.ബി.പിയുടെ 65-ാമത് സ്ഥാപക ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി സേനാംഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒക്ടോബർ 31-ന് വിരമിക്കുന്ന ഐ.ടി.ബി.പി മേധാവി.
ഗാൽവാൻ മാതൃക നേരിടാൻ 'സ്ട്രൈക്ക് കോഴ്സും' ഡ്രോൺ പ്ലാറ്റൂണുകളും
ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളിയാണ് ചൈനയെന്നും ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ അതിർത്തിയാണ് ചൈനീസ് അതിർത്തിയെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച ഐ.ടി.ബി.പി ഡി.ജി, മേഖലയിൽ സേന നടപ്പാക്കുന്ന വിപുലമായ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു:
- ശൗര്യ കമാൻഡോകൾ: ഓരോ അതിർത്തി ബറ്റാലിയനിലും പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച 'ശൗര്യ കമാൻഡോകൾ' നിലയുറപ്പിക്കും. ചൈനീസ് സൈന്യവുമായുള്ള തർക്കമുഖങ്ങളിൽ ഈ കമാൻഡോകൾ നിർണായക ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
- 'സ്ട്രൈക്ക്' പ്രത്യേക കോഴ്സ്: 2020 ജൂണിൽ ലഡാക്കിലെ ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിൽ ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുകളും മുള്ളുകമ്പികൾ ചുറ്റിയ വടികളും കല്ലുകളുമായി ചൈനീസ് സൈന്യം നടത്തിയതുപോലെയുള്ള ക്രൂരമായ കയ്യാങ്കളികളെ നേരിടാൻ ഐ.ടി.ബി.പി 'സ്ട്രൈക്ക്' എന്ന പേരിൽ പുതിയ ആയോധന പരിശീലന കോഴ്സ് വികസിപ്പിച്ചു. 2027 അവസാനത്തോടെ മുഴുവൻ സേനാംഗങ്ങൾക്കും ഈ പരിശീലനം നൽകും.
- ഡ്രോൺ പ്ലാറ്റൂണുകളും തുരങ്ക നിർമാണവും: അതിർത്തിയിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും ഡ്രോൺ പ്ലാറ്റൂണുകൾ രൂപീകരിച്ചു. പുതിയ കാലത്തെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി അതിർത്തി മേഖലകളിൽ ഭൂഗർഭ ബങ്കറുകളും തുരങ്കങ്ങളും വൻതോതിൽ നിർമിച്ചുവരികയാണ്.
1962-ൽ രൂപീകരിച്ച ഐ.ടി.ബി.പിയാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള 3,488 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയുടെ കാവൽക്കാർ. 2020 ജൂണിൽ ഗാൽവാനിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു.
'പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൗനം ഭയാനകം': കടന്നാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസ്
ഐ.ടി.ബി.പി മേധാവിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ ചൈനീസ് നയത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ചൈന അതിർത്തിയിൽ പ്രകോപനം തുടരുകയും വ്യാപാര കമ്മി വർധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ഭരണകൂടവും 'ഭയാനകമായ മൗനം' പാലിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് 'എക്സിൽ' കുറിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത പട്രോളിംഗ് പോയിന്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതും അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരുകൾ ചൈന ഏകപക്ഷീയമായി മാറ്റുന്നതും അതിർത്തിക്കടുത്ത് 60,000 മെഗാവാട്ടിന്റെ കൂറ്റൻ അണക്കെട്ട് ചൈന നിർമിക്കുന്നതും ജയറാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2020 ജൂൺ 19-ന് ഗാൽവാൻ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ 'നമ്മുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ആരും കടന്നുകയറിയിട്ടില്ല, ഒരു പോസ്റ്റും ആരും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുമില്ല' എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെയും, ലഡാക്ക് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ 'ഉചിതമായത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുക' എന്ന് അന്നത്തെ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം.എം. നരവനെയ്ക്ക് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളെയും കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും ഓർമിപ്പിച്ചു.