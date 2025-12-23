Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 10:13 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 10:13 PM IST

    അരുണാചലിൽ ചാരവൃത്തി: രണ്ട് കശ്മീർ സ്വദേശികൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

    അരുണാചലിൽ ചാരവൃത്തി: രണ്ട് കശ്മീർ സ്വദേശികൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ
    Listen to this Article

    ഇ​ട്ട​ന​ഗ​ർ: അ​രു​ണാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശി​ൽ ചാ​ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച് ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രെ കൂ​ടി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. അ​ജാ​സ് അ​ഹ്മ​ദ് ഭ​ട്ട്, ബ​ഷീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഗ​നി എ​ന്നി​വ​രെ ക​ശ്മീ​രി​ലെ കു​പ്‍വാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​വ​രെ അ​രു​ണാ​ച​ലി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​യി ഐ.​ജി ചു​ഖു ആ​പ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ​മാ​സം 18ന് ​അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഇ​വ​ർ നി​ല​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്.

    അ​രു​ണാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പാ​കി​സ്താ​നി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ​ൈക​മാ​റി എ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. നേ​ര​ത്തേ ഇ​തേ കേ​സി​ൽ കു​പ്‍വാ​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ നാ​സി​ർ അ​ഹ്മ​ദ് മാ​ലി​ക്, ശ​ബീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് മി​ർ, ഹി​ലാ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്, ഗു​ലാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​ർ എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട് ഗു​ലാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​റി​നെ പി​ന്നീ​ട് വി​ട്ട​യ​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ത​പ്പ് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രെ​ന്ന് ഐ.​ജി ചു​ഖു ആ​പ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വ​രെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:espionageArunachal Pradesh
    News Summary - Itanagar Police arrests two from J&K for espionage activities in Arunachal
